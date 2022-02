El Club de Adulto Mayor Renacer de Puerto Aysén ocupa parte de este espacio físico de la Cruz Roja para realizar sus actividades que buscan mejorar la calidad de vida de sus integrantes.

Puerto Aysén.- El año 2018 bajo un comodato entre la Cruz Roja de Puerto Aysén y el Club Renacer ante notario se firmó un comodato donde la Institución humanitaria otorga que el mencionado club pueda ocupar el espacio físico sin ninguna restricción.

Pese a la existencia de este documento se estaría solicitando que se haga abandono de este recinto, Blanca Hernández Pdta. Del Club se refería a esta problemática “En realidad, al comienzo trabajábamos muy bien en estas dependencias, pero ahora tenemos un problema muy grande que es que no tenemos donde irnos, porque estamos a la deriva aquí, porque la Cruz Roja nos está sacando de este lugar, no sabemos el porqué, en realidad estamos preocupados porque no tenemos un lugar donde irnos”.

Una situación crítica es que se le negó el uso de los servicios higiénicos, teniendo que hacer uso de un baño químico, facilitado por la municipalidad provisoriamente “Terrible, eso da dolor en el corazón, porque como esta gente no se da cuenta que siendo adultos mayores con distintas enfermedades no se les permite pasar al baño encuentro que eso ya es terrible, así que por intermedio del Alcalde por mientras nos dejaron un baño químico, le agradezco a él porque peor es nada” agrego la señora Blanca Hernández.

De esta situación se enteró Auditores Patagonia, un holding que está en Puerto Aysén hace algunos meses con distintos profesionales, integrado entre otros por Grimanesa González y Mario Mena, quienes acudieron de forma inmediata al llamado de este club social “la señora Blanca se acerca a Auditores Patagonia donde nosotros hemos podido ir en ayuda de ellos, lo primero que se ha hecho es ver la parte administrativa y efectivamente existe un comodato que está validado por el Notario de Aysén, donde indica en la parte primera del documento lo siguiente : se le entrega el inmueble de su propiedad y tiene una validez hasta el 28 de junio del 2023, además le hemos ayudado con la limpieza del lugar y vamos a establecer vía negociación con el dueño de la propiedad para que puedan acceder al servicio higiénico, porque tras un recorrido hemos visto el baño químico gestionado por una autoridad, donde se agradece pero no es lo óptimo” indicaba Mario Mena de Auditores Patagonia.