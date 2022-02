Este lunes durante la mañana se registró un incendio vehicular, en el sector laguna Los Coipos, en las cercanías de Puerto Aysén, en cercanías de la rotonda camino a Puerto Chacabuco. En el lugar un auto estaba envuelto en llamas al llegar bomberos, quienes rápidamente actuaron y lograron extinguir las llamas.

Puerto Aysen.- Así lo informó el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Aysén, Luis Martínez, “Tuvimos un llamado a nuestro nivel 132 que indicaba incendio en un auto, al llegar al lugar el vehículo ya se encontraba ardiendo en fase libre, así es que, hicimos un control y también de los hidrocarburos, para que no se vayan a las acequias en están el sector”.

El conductor del móvil estaba en lugar apreciando la belleza del sector, cuando se percata que comienza a salir humo del motor y se reguarda fuera del auto, añadió el Comandante. “El conductor nos indica que esta al interior del vehículo admirando la belleza del lugar y en un minuto comienza a humear desde el motor y él atina solamente a salir del vehículo, ponerse en un lugar seguro, lo que hace que no tenga ningún tipo de lesiones”.

En esta emergencia no hubo civiles ni bomberos lesionados, mientras que el móvil siniestrado debiera ser retirado del lugar por su propietario.