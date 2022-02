Pasarela “Piedra del indio” y puente vía a Puerto Aysén estructuras sin tránsito vehicular

Con gran preocupación, el alcalde Carlos Gatica, hizo un llamado a las autoridades responsables por las malas condiciones de la pasarela “Piedra del Indio”, ubicada en la ciudad de Coyhaique, debido a que por más de un año el tránsito vehicular ha tenido que ser suspendido. Recordar que el pasado 10 de septiembre del año 2020, el puente sufrió un quiebre en uno de sus pernos, y hoy no muestra ningún avance en su reparación.

“Manifestamos nuestra preocupación por el estado de la pasarela “Piedra del Indio” que permite la conexión entre la ciudad de Coyhaique con el sector El Claro, Panguilemu, Lago Atravesado, Cerro Huemules, entre otros. El puente claramente se encuentra clausurado, y es por eso que esperamos y hacemos un llamado a las autoridades a que puedan desarrollar obras de conectividad entre los sectores aledaños y la capital regional, (…) y necesitamos vías de urgencias por donde los vecinos pueda llegar rápidamente a la comuna,” manifestó Gatica.

Cabe mencionar que el puente permanece solo para tránsito peatonal, situación que complica a los residentes, debido a que ante la imposibilidad de usarlo, deben recurrir al camino que conduce al aeródromo Teniente Vidal o bien hacerlo por la pasarela “Pinuer”, otra plataforma que también se vio afectada por una péndola.

MÁS DE DOS AÑOS DEL INICIO DE LA OBRA DEL PUENTE A LA SALIDA NORTE DE COYHAIQUE

En esa misma línea la autoridad comunal, se refirió a la obra abandonada del puente en construcción sobre el río Coyhaique, a la salida norte de la ciudad, que conecta con la comuna de Puerto Aysén, trabajos sin término por parte de la empresa a cargo.

“Nos preocupa ver el estado de abandono de la obra que está por más de dos años, una licitación desarrollada por el Ministerio de Obras Públicas, y en donde no hemos visto avances; son trabajos dejados que no solo perjudican en lo turístico, sino en la seguridad vial, porque hay sectores en donde el pavimento no se ha desarrollado y también hay señalética dañadas”, señaló el edil.

El alcalde también agregó “la millonaria inversión que se hizo en la construcción de este puente está inmóvil, y eso afecta claramente a todos nuestros vecinos y vecinas; además el ministerio hace dos años no ha realizado ninguna acción y eso nos preocupa, por eso, hacemos el llamado a que esto se desarrolle, a que funcione rápidamente una nueva licitación para terminar la obra, porque es necesario tener un acceso como corresponde y necesitamos mejorar la conectividad entre las localidades y la capital regional, hay obras abandonadas en la comuna”, concluyó el alcalde Carlos Gatica.