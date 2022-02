Se agudiza situación en Islas Huichas, se quedan sin agua, sin combustible y acusan nula reacción del Gobierno.

Aysén.- Pasan los días y cada vez se agudiza aún más el problema de escasez hídrica en Islas Huichas, territorio que alberga a tres localidades, Puerto Aguirre, Estero Copa y Caleta Andrade. Según denuncia públicamente el tesorero del Comité de Agua Potable Rural, Cristóbal Cerda, no ha existido reacción por parte de las autoridades de la región.

“No ha existido para nada la voluntad de dialogo con la autoridad regional, para abordar lo que es la escasez hídrica, que yo creo que está afectando a la región. La autoridad para nada se ha manifestado, ni siquiera después del decreto de escasez hídrica justamente para Islas Huichas, no hemos recibido algún llamado de ellos, algún tema a tratar o algún trabajo a corto, mediano plazo”.

Ni un llamado de la autoridad “ni siquiera tienen voluntad para eso”

Ante la nula reacción de las autoridades, el dirigente afirma que ante esta urgencia han recibido verdadero apoyo de la empresa privada.

“Nosotros tenemos más contacto con la empresa privada que nos está ayudando a solventar esta sequía, yo quiero dejar de manifiesto y agradecer públicamente la voluntad que ha tenido cruceros marítimos Skorpios, la voluntad que ha tenido la empresa Blumar, la empresa Aqua Chile, que ha estado contantemente en dialogo con nosotros y manifestándonos su apoyo. Pero, debiera ser todo lo contrario, debiera ser la autoridad que estuviera constantemente llamándonos y saber cómo estamos, ni siquiera tienen voluntad para eso”.

“No tenemos agua y no tenemos combustible”

Cristóbal Cerda, dijo también que esta crisis la están enfrentando como comité de agua potable rural con la comunidad y el apoyo de las empresas, porque de las autoridades “no ha existido ningún apoyo”. Agregando que, la planta de osmosis ha servido también para enfrentar la escasez hídrica, pero se suma el problema del desabastecimiento de combustible, ya que, en la isla no existe quien venda este producto.

“El domingo recién pasado tuve las últimas conversaciones con la empresa privada, para poder coordinar más ayuda de combustible para la planta, porque la isla no cuenta con combustible. Aunque pudiera yo meterme la mano al bolsillo las veces que sea necesario para el bien de mi comunidad, no lo puedo hacer, porque en la isla no hay combustible. Se conjugan dos cosas muy importantes, no tenemos agua y no tenemos combustible, entonces, la autoridad por ambas cosas no muestra preocupación”.

Las autoridades de Gobierno “van saliendo literalmente a la rastra”

El dirigente del APR de Islas Huichas, cree que las autoridades de Gobierno “se sacaron las botas” antes de terminar el periodo.

“Como le dije hace algunos días a un colega, el Gobierno debiera salir con la frente en alto y salir con las botas puestas, pero parece que las botas se las sacaron mucho tiempo atrás y no obedecen a ningún llamado, ni a la necesidad de la población. Porque no creo que nosotros estemos tan aislados, que no estemos en la retina de la autoridad regional, entonces, ella se desestimó de todas estas necesidades o solo le interesa las grandes ciudades, los sectores rurales que se arreglen como puedan. O sea, van saliendo literalmente a la rastra y no debieran salir así, debieran salir con la frente en alto y con las botas puestas”, puntualizó Cristóbal Cerda.