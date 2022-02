A través de su Superintendente (s) Cristóbal Barceló Veas, el Cuerpo de Bomberos de Coyhaique, informa a la comunidad regional el sensible fallecimiento de su destacada voluntaria Cecilia Haro Contreras.

Coyhaique.- La voluntaria ingresó a la Tercera Compañía Carlos Brito Jorquera de la ciudad de Coyhaique el año 1999. En sus 22 años de servicio Cecilia sin duda tuvo una destacada trayectoria bomberil, donde se desempeñó ejerciendo diversos cargos, tales como Teniente, Ayudante General, Secretaria General y Vicesuperintendente, para luego destacarse además como la primera mujer en desempeñar el cargo de Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Coyhaique, este cargo a futuro le permitió crecer en su carrera como bombera y luego Cecilia fue elegida como la primera mujer en Chile en ser Presidenta Regional de Bomberos de Aysén.

Debido a su extensa experiencia la voluntaria participo de distintas instancias en Bomberos de Chile, es así como se destaca también su participación siendo miembro de la constitución de la comisión de Equidad y Género de Bomberos de Chile conformada en agosto del año 2021.

En una de sus últimas entrevistas que sostuvo en la institución, Cecilia señaló lo siguiente: “Amo a los Bomberos, no me equivoqué al elegir la institución”, e indicó que su familia ha sido siempre su motor en su rol como Bombera. Destaca además a sus hijos Alejandra y Esteban, junto a su mamá Clara, ya que ellos fueron incondicionales en el apoyo que le brindaron durante estos años; tanto así, que mientras ella se uniformaba para asistir a una emergencia, en su hogar, su familia en equipo y organizados la ayudaba a ponerse la cotona, le pasaban el casco y uno se encargaba de abrirle el portón para que saliera rápidamente y así no perdiera tiempo para concurrir a una emergencia, ya que para Cecilia todas las emergencias eran tremendamente importantes.

El Superintendente (s) del Cuerpo de Bomberos de Coyhaique, Cristóbal Barceló Veas, indico que “Cecilia nos deja un gran legado con su gestión y participación, sin duda un ejemplo a seguir, una mujer con convicción, pasión y compromiso por lo que hizo dentro del Cuerpo de Bomberos, fue una gran representante de la Bombera chilena. Los que tuvimos el honor de compartir con ella en actos de servicio o de verla dirigir las arcas de nuestra institución, nos quedamos con los mejores recuerdos de aquella mujer, madre, amiga y Bombera Honoraria.”