La mujer de 32 años se encontraba en la etapa final de un embarazo, su cuerpo apareció a orillas de un rio camino Puerto Aysén – Coyhaique y sin el bebé que llevaba en su vientre.

Aysén.- El día 22 de febrero de 2013 fue la última vez que se vio con vida a María Vargas Álvarez, quien se encontraba en la etapa final de un embarazo y desde ese día comenzó una búsqueda incansable por parte de familiares, amigos y vecinos de la comunidad que se sumaron junto a los organismos de emergencia de Puerto Aysén.

Luego de algunos meses una alerta daba cuenta del hallazgo de un cuerpo de sexo femenino, en las orillas de un rio, en un sector rural del camino Aysén – Coyhaique, tras las respectivas pericias y el reconocimiento de familiares, se confirmó que los restos encontrados correspondían a María Vargas.

Lo llamativo y más lamentable aun fue que la joven mujer no tenía al bebe que llevaba en su vientre, según explicó el fiscal en su momento, el hijo de María habría sido expulsado debido al avanzado estado putrefacción que presenta el cuerpo.

Sin duda, un caso policial que ha quedado en la triste historia de Puerto Aysén, ya que, finalmente se determinó que no hubo intervención de terceros en la muerte de María Vargas, por lo tanto, no hubo imputados y el caso fue cerrado.

Patricia Álvarez, madre de María, escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales, “se cumplen 9 años de la triste partida de mi hija Caso “María Vargas” en el cual no hay culpables, que es triste ver que en un pueblo tan pequeño no tengamos justicia no olvidar que tenemos muchos otros casos más que están impune, cada día recuerdo a mi hija con alegría pero desde aquel día me arrancaron un pedazo de mi corazón, no sabes cómo sufro por tu ausencia hija sé que ya son 9 años pero han sido los más largos y triste de mi vida”.

Patricia Álvarez, agrega en su publicación, “sigo sin creer que ya no estas con nosotros, tu sabes que día a día intento seguir adelante, siento que poco a poco voy perdiendo la fuerza, sé que tu estas en todo momento conmigo y con tu pequeña familia, pero sabes hija me faltan tus abrazos o un te quiero mami daría todo por volver abrazarte, extraño tu sonrisa, esa que siempre tenías en todo momento porque dada la situación tu siempre sonreías”.

La madre de María Vargas, señala también en redes sociales que, “siempre pase lo que pase, serán mi ángel con tu papá, sé que siempre estarán conmigo y con nuestra familia protegiéndonos en cada paso que demos, serán nuestra luz y nuestros angelitos protectores, la fuerza que tiene el recuerdo en mi mente es más que suficiente para sentir tu energía y notar que tu ser está más cerca de mí y de lo que los demás puedan pensar”.

Patricia Álvarez, culmina su publicación con un mensaje a su hija y esposo fallecidos, “te amo hija besitos para ti y para tu papito desde allá envíen fuerza para esta madre y familia que los llevara siempre en su corazón… Justicia Para María Vargas”.

Nuestro departamento de prensa intentó conversar con la madre de María Vargas, quien no quiso dar declaraciones, pero autorizó difundir su publicación hecha en redes sociales, agregando que, aún mantienen dudas de lo ocurrido en el caso de su hija y que incluso creen como familia que el bebé que la mujer de 32 años llevaba en su vientre, podría estar vivo.