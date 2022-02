Desde el Servicio de Salud Aysén realizan un urgente llamado a los padres a que confíen en la vacuna y en la inmunidad de rebaño que puede generar en la comunidad.

Coyhaique.- Enfático por el escaso avance en el porcentaje de vacunación en algunos grupos etarios, Gabriel Burgos Salas, Director del Servicio de Salud Aysén, indicó “estamos preocupados y en alerta por los bajos niveles de inoculación en niñas y niños de 3 a 5 años. Tenemos que enfrentar la situación actual, en el que tenemos un alto número de casos positivos, con una variante altamente contagiosa circulando, y una de las mejores medidas para no enfermar gravemente es la vacuna.”

Mas allá, el directivo realizó un llamado a los padres a que consideren y tengan claro “los numerosos beneficios que tiene la vacuna en sus hijos, para proteger a la familia y a la comunidad. Para ello, a lo largo de toda nuestra Red Asistencial hemos desplegado, durante toda la pandemia, todos nuestros esfuerzos en activar dispositivos de vacunación en toda la región, y que han sido debidamente socializados a través de nuestras plataformas, y también por los medios de comunicación”.

Si bien el Director de Servicio destacó el buen porcentaje de vacunación alcanzado en algunos grupos etarios, llamó a la población en confiar en el proceso “invito a la comunidad a seguir vacunándose. Debemos seguir avanzando con esta estrategia para así tener mejores herramientas para combatir la pandemia y la aparición de nuevas variantes”.

Por su parte, Leandra Aguilar, encargada (S) del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) del Servicio de Salud Aysén “estamos muy preocupados por la baja cobertura existentes en nuestros pres escolares de 3 a 5 años, que es un grupo importante que ingresa a sus actividades en el mes de marzo. Nos hemos visto con alta exposición al Covid y alto riesgo de contraer esta enfermedad, y si no tenemos la inmunidad adecuada, el exponernos a una enfermedad grave por Covid”.

Sobre el porcentaje de cobertura alcanzado en la región en este grupo etario, indicó que “recién alcanzamos el 53,4% en primeras dosis en esta edad, y en esquemas completos primarios recién estamos en un 30,1%. El llamado es a vacunarse en los puntos dispuestos en toda nuestra región”.

La referente del SSA empatiza con aquellos padres por los temores que hay en torno a la vacuna “todo lo nuevo causa aprehensiones. Sin embargo, quiero asegurar y entregarles la confianza. No hemos tenido notificación alguna de reacciones adversas y más aún de reacciones adversas graves. Podemos entregarles la confianza a que acudan a vacunar a sus niños y niñas, que es importante para protegernos y combatir esta pandemia por la inmunidad de rebaño en la comunidad. Cuando nos vacunamos, nos protegemos a nosotros y a los demás, a los más vulnerables, personas con patologías importantes, adultos mayores y nuestros niños menores de 3 años a quienes no se les ha indicado”.

Finalmente, Leandra Aguilar, invitó “a que todos los mayores de 3 años que por calendario tengan indicado vacunarse sean llevados para que la reciban y acudan a nuestros puntos. Confío que a través de este mensaje que damos como técnicos puedan llegar más personas y sensibilizarse más a este llamado”.

Desde la Red Asistencial invitan a informarse a través de la página web y redes sociales del Servicio de Salud Aysén, en la que diariamente se publican los calendarios de vacunación, puntos habilitados, horarios de atención y sus grupos objetivos.