Esta semana se recordaron nueve años de la desaparición y muerte de María Vargas Álvarez, mujer de 32 años, que fue vista por última vez un 22 de febrero de 2013 y meses más tarde su cuerpo es encontrado a orillas de un rio en las cercanías de Puerto Aysén.

Aysén.- En ese entonces, la joven mujer estaba en los últimos meses de un embarazo, donde lo más extraño fue que, al ser encontrado su cuerpo, apareció sin el cuerpo de su hijo que llevaba en su vientre, lo que agudizó el dolor que hasta los días de hoy conmueven a la familia. Tal como se desprende de las palabras de la hermana María, Gloria Vargas.

“Puedo decir que cada 22 de febrero que pasa, parece que más se extraña a un ser querido y cuando pasan este tipo de cosas, que son tremendas y no tener justicia, aun es más triste. Pero como familia siempre esperamos que la justicia llegará, siempre pensamos, ¿Qué habrá pasado con su hijito que ella esperaba en su vientre?”.

Gloria Vargas, señala que para ellos como familiares han sido nueve años muy difíciles, pero quien más ha sufrido con esto es Patricia, su madre.

“Siempre pensando en mi pobre madre, ¿qué sentirá ella al saber que su hija que ya no está? y ¿Qué paso con su hijito?, uno siempre espera justicia acá. Cuando me preguntan por el caso de mi hermana ¿Por qué se cerró?, hay muchas preguntas, muchas dudas. Pero uno se cansa como familia, cuando te cierran puertas y después ya no tienes ayuda, quedas ahí. Pero siempre he dicho, tarde o temprano va a haber justicia en el caso de mi hermana”, puntualizó.