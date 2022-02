Concejal Figueroa “Estamos ocupando espacios que no son aptos para sepultar a nuestros deudos”.

Aysen.- En Puerto Aysén la comunidad y sus representantes locales, continúan a la espera de que exista voluntad política de las autoridades que corresponde, para aprobar los recursos que vendrían financiar la ampliación del cementerio porteño, ya que, en estos días y por la falta de espacio, se han improvisado sepulturas en los pasillos del campo santo local.

El Concejal Jorge Figueroa, lamentó la escasa voluntad de sacar adelante la iniciativa.

“Lamentablemente nos hemos encontrado con la nula voluntad de poder sacar a flote este tan anhelado proyecto, nosotros nos encontramos con que nuestros difuntos los estamos sepultando en los pasillos, estamos ocupando espacios que no están habilitados. Donde lamentablemente, gente con movilidad reducida no puede ir a visitar a sus deudos por la falta de espacios que se requieren y hemos estado haciendo lo humanamente posible, para poder dar una cristiana sepultura a nuestros deudos”.

Figueroa, afirmó que esperan la voluntad de la Gobernadora Regional, Andrea Macías, para que el proyecto de ampliación del cementerio, sea puesto en tabla y obtenga financiamiento. “Este proyecto de más de 2 mil millones de pesos, esta con RS, eso quiere decir que, tiene resolución social vista y estamos a la espera de que la Gobernadora, tenga la voluntad política y se adhiera a nuestra localidad en cuanto a su labor social, pueda dar el visto bueno a este proyecto, para asi ejecutar las obras”.

El Concejal Jorge Figueroa, hizo también un llamado a los Consejeros Regional a aprobar esta iniciativa, dejando las diferencias de lado y pensando en la comunidad.

“El llamado es a nuestras autoridades, a los Consejeros salientes, que puedan dejar este tan anhelado proyecto en tabla, yo sé que, la voluntad personal de ellos muchas veces esta, pero hay que acercar la voluntad personal con la voluntad política y dejar de lado las diferencias, que son propias de cada ser humano y que puedan tener unos con otros. Pero hoy en día, lo que se requiere es, que se puedan unir en beneficio de nuestra comunidad”, puntualizó la autoridad.