La descentralización, el trabajo en terreno y con la gente, serán fundamentales en la gestión de Jorge Salfate Aguayo, sumado a la articulación de los servicios públicos, en beneficio de la comunidad.

Aysén.- Junto con designar a sus representantes regionales, el Presidente electo, Gabriel Boric, nombró a los Delegados Presidenciales Provinciales, en Aysén a, Jorge Salfate Aguayo, militante de Convergencia Social, dirigente de Fenpruss y actualmente enfermero en el hospital de Puerto Aysén.

Un rostro nuevo y joven en política que viene a asumir este importante desafío, en una zona que considera un amplio territorio.

“Primero, agradecer al Presidente Gabriel Boric, por el nombramiento, es un desafío tremendo, tenemos un programa de Gobierno bastante esperanzador y la idea es poder concretarlo, sobre todo acá en la región de Aysén. Me hicieron el llamado del nivel central, comunicándome del nombramiento, así es que, la verdad que muy agradecido, con muchas energías y muchas ganas de hacer cosas. La idea es, poder articular al servicio público para que esté en pos de la gente y podamos ver mejoras en la calidad de vida de toda la provincia”, manifestó Salfate.

El recién designado Delegado Presidencial Provincial de Aysén, cree que uno de los principales focos de trabajo estará centrado en el área salud, que conoce bastante bien, pero junto a la comunidad espera abordar los más diversos requerimientos.

“Salud es un punto clave, que obviamente uno entiende que el cargo de Delegado tiene una acción netamente de seguridad por las funciones, pero el gran rol, creo yo, es articular los servicios públicos y efectivamente que se tomen las decisiones, que estás no sean tan centralizadas, que haya descentralización y que, como región, podamos ver las mejoras. No todo se centralice en Coyhaique, sino que, haya una descentralización regional, que los proyectos se presenten, el financiamiento llegue, el recurso humano y todo lo que necesitamos en infraestructura”.

Jorge Salfate, cree firmemente que al ser el Presidente Boric un patagón, entiende muy bien y conoce las mayores dificultades que las zonas extremas como Magallanes y Aysén viven a diario. Por ello, es un convencido que trabajará en buscar solución a las problemáticas más urgentes del territorio.

“El trabajo va justamente en mostrar la realidad de Aysén, como el Presidente también es patagón, sobre todo de Magallanes que tiene condiciones similares a nosotros, principalmente en lo climático, podemos mostrarle las condiciones en que nosotros vivimos y las mejoras que necesitamos hoy día. En Magallanes también han logrado muchos avances en ciertas áreas críticas y la idea es poder replicarlo, dejarlo de manifiesto y hacerlo de forma ordenada. Pero, por sobre todo hay un programa de Gobierno, eso hay que cumplirlo y hacerlo desde el día uno”.

En cuanto asuma el cargo y sus primeros días de gestión, el nuevo Delegado Presidencial Provincial de Aysén, Jorge Salfate, espera desarrollarlo cercano a la gente.

“El foco pasa en los primeros días estará en la participación ciudadana, en tener harto contacto con la comunidad, sobre todo en la provincia que es muy extensa, así es que, van a realizarse muchas reuniones y esperamos saber la opinión, tener la retroalimentación y con eso obviamente, ponernos a trabajar lo antes posible. Y la idea es que se vea que la Delegación Presidencial Provincial, es un espacio que realmente está ayudando a la comunidad de Aysén”.