Pese a que en la población escolar de 06 a 11 años a nivel regional se alcanza un porcentaje cercano al 80% de cobertura; la situación es totalmente distinta en los menores de 03 a 05 años, donde a nivel regional el proceso de vacunación alcanza al 30%.

Aysén.- Una baja cobertura de vacunación contra el COVID-19, es la que se observa a nivel regional entre los menores de 03 a 05 años donde, a la fecha, se alcanza un 33,95% de vacunación en la entrega de la segunda dosis. Una situación que preocupa a los equipos de salud, considerando el retorno presencial a clases y la presencia de la variante OMICRON que –hasta este momento- continúa arrojando cerca de 200 casos diarios que resultan positivos al COVID-19.

Alerta para la comunidad que fue expuesta por el Epidemiólogo de la Seremi de Salud Aysén, Marco Acuña. “Queremos hacer un llamado a los padres a concurrir a los centros de salud y puntos de vacunación para que puedan inmunizar a sus niños contra el COVID-19, en un momento donde aún existe una alta circulación de la variante OMICRON que es altamente transmisible, que sigue causando diariamente en promedio 200 casos. Es por eso que queremos pedirles a los papás que puedan iniciar los esquemas de vacunas en los niños que todavía no tienen ninguna dosis y completar el esquema en aquellos que ya cuentan con su primera dosis”.

Proceso de vacunación escolar que se lleva a cabo con la vacuna CORONOVAC, que en Aysén ya alcanza a las 19 mil dosis suministradas. En este sentido, Sany Ojeda, Encargada Regional del Programa Nacional de Inmunizaciones, expresó su preocupación por la baja cobertura de vacunación entre los niños de 03 a 05 años de edad. “Hoy día la región de Aysén tenemos una muy baja cobertura de vacunación, faltan alrededor de 2 mil niños de entre 03 a 05 años que completen su esquema de vacunación. De ahí el llamado a los padres para que se puedan poner al día con la vacuna contra el COVID-19; vacuna que en el caso de los niños es la CORONOVAC, que es una vacuna muy segura y efectiva, lo han demostrado las cifras en la región se han vacunado desde el año 2021 alrededor de 19 mil dosis aplicadas en la población escolar de 03 a 11 años, donde solo hemos tenido 06 casos que han presentado molestias muy leves y que se han recuperado en el trascurso de dos días”.

Vanesa Cereceda, madre de Maite, menor que recibió su primera dosis contra el COVID-19, hizo un llamado a los padres para que acudan a los puntos de vacunación con sus hijos. “En mi caso, fue por un tema personal porque he visto situaciones de cerca en compañeros de trabajo que se han contagiado con el coronavirus y han afectado a sus niños, entonces en mi caso es para ser responsable como madre y para que el día de mañana si a ella le da el virus no le de tan fuerte. Estamos en una pandemia y en algún momento nos va a tener que dar a todos”.

Similar opinión fue la que entregó Fernando Saldaña, padre de Alonso, menor vacunado contra el COVID-19. “Yo era una de las personas que estaba medio incrédulo por el tema de los niños, estuve esperando igual a ver si había algún tipo de reacción con los niños, y ahora me decidí a vacunarlos porque viene la temporada de clases y se complica el tema del covid. Ahora mi hijo ya se vacunó y se vió que no pasa nada con la vacuna”.

En Coyhaique, de lunes a viernes, se mantiene como punto de vacunación el Gimnasio Municipal ubicado en calle Simón Bolivar Nº400 (horario continuado de 09:30 a 16hrs.). Y los días sábado, de 09:30 a 12hrs. en la sede de la Cruz Roja (Feria Las Quintas).