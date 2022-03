El hincapié tiene relación con la situación epidemiológica que posee la comuna porteña y que aún la mantiene en fase 2 del Plan Paso a Paso.

Aysén.- Con el objetivo de entregar un servicio expedito a los vecinos y vecinas y resguardar la seguridad sanitaria por covid-19. La Dirección de Tránsito y Transporte Público de la Ilustre Municipalidad de Aysén realizó un llamado a la comunidad a preferir el pago virtual del Permiso de Circulación 2022, impuesto territorial que deben cancelar todos los dueños de vehículos motorizados y que posee como fecha límite para su materialización el 31 de marzo. Para estos efectos la Casa Edilicia ha dispuesto de un botón de pagos en www.puertoaysen.cl

En este sentido, la directora de Tránsito y Transporte Público, Mabel Velásquez, abordó el escenario que comienza con el periodo establecido para el pago del Permiso de Circulación 2022, explicando que el portal municipal se encuentra habilitado para recibir a los contribuyentes que necesiten pagar por medios virtuales, “en el año 2021 cerca de 4000 personas hicieron el trámite en este medio y esperamos que este año, la gente que ya pagó el año anterior o que ya inscribió el vehículo en los registros comunales pueda acceder al pago vía web”.

Con ello, la titular del transporte aysenino detalló que en el caso de quienes deseen registrar por primera vez su vehículo en la comuna deberán formular su trámite de manera presencial, acompañando a la documentación exigida por normativa un comprobante de domicilio que permita identificar su calidad de residente en la zona. Esto con el objetivo de que puedan optar a la franquicia tributaria que existe para los habitantes de este punto del país.

Respecto a la documentación solicitada, Velásquez indicó que esta consiste para renovantes en: Permiso de circulación anterior, el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), el Certificado de la Revisión Técnica y de la Emisión de Gases al día. En el caso de las primeras inscripciones, se debe contar con las Facturas, Revisión Técnica u homologación, el Seguro vigente y el Certificado de Inscripción en el Registro Civil.

Finalmente, la personera municipal añadió que cumpliendo con estos criterios se puede proceder a realizar el trámite. “También en el caso de quienes paguen en línea y presenten inconvenientes tenemos disponible un correo electrónico que es permisosenlinea@puertoaysen.cl porque que no esté habilitado si pagó antes en nuestra comuna no quiere decir que no se pueda habilitar” sentenció la Directora de Tránsito y Transporte Público.