Las maquinas que mantienen los productos, los artículos para emitir boletas, entre otros, funcionan con electricidad, por ello, la preocupación y molestia.

Puerto Aysén.- En los últimos meses se han vuelto reiterativos los cortes de energía eléctrica no programados y repentinos que sorprenden a la comunidad, en algunos casos, son provocados por vehículos que chocan postes de alumbrado público, en otras oportunidades pájaros que chocan con los cables, en su momento fueron ratones que se comían los cables.

Pero, también existen oportunidades en que estos cortes podrían estar ocasionados por algún inconveniente en el sistema que maneja la empresa eléctrica de Aysén, Edelaysén. En todas estas ocasiones, la comunidad de Puerto Aysén, exige información más oportuna y clara, no precisamente por Twitter, que es donde mayormente la entidad privada publica lo referido a cortes del servicio, sino más bien, a través de los medios de comunicación local, que es lo que la gente ve y escucha.

Un sector que se ha visto afectado por las reiteradas interrupciones es, el comercio. Una de sus dirigentas, Ariela Díaz, se refería a lo molesto que esto ocurra tan a menudo.

“Hace un tiempo conversamos sobre este tema, en aquel entonces, no teníamos una representante o jefa de oficina en Puerto Aysén, ahora, existe una jefa de oficina, señora Nataly Velásquez, ella viene de Osorno. Pero lamentablemente ayer (miércoles) cuando se produjo este corte, ella estaba de vacaciones en Osorno. Me comunique con ella, me dice que no tenía claro cuál era el motivo del corte, que me iba a informar y la respuesta de ella fue que si se me quemaba algún equipo, que me acercaba a conversar con ella para solucionar el problema. Yo creo que esto no puede seguir pasando”, enfatizó.

La dirigenta del gremio del comercio aysenino, agregó que, “estamos en marzo, que va a pasar en mayo, junio, julio, cuando oscurece más temprano, no podemos tener cortes de luz, las calles de por si son oscuras, imagínate las casas sin luz, es complicado. Para el comercio aún más, mucho más, porque corres el riesgo de aquellas personas que trabajan con frio de perder la mercadería, que se les eche a perder la máquina. El comercio no puede funcionar sin luz, no hay que olvidarse que ahora, todo es electrónico, ya no existe la boleta manual, todo es electrónico, por lo tanto, todo funciona en base a la luz, así es que, esperamos que esto no vuelva a pasar”.

En cuanto a los posibles inconvenientes de algún artículo electrónico o maquinaria utilizada por el comercio o algún vecino de la comuna, Ariela Díaz, planteó que la respuesta de la empresa, en esos casos, sea más oportuna. “La idea sería que la respuesta sea más rápida, o sea, tú no puedes esperar a que si a la dueña de casa se le quema la lavadora, que lo lleven al servicio técnico, ellos lo van a evaluar si considera que es de acuerdo a esto, lo devuelven y muchas veces lo reparan, no devuelven nada nuevo. La respuesta tiene que ser rápida, o sea, si se quemó responden”.

Para evitar que estas situaciones sigan ocurriendo, la dirigenta llamó también a las autoridades locales, a los dirigentes vecinales, a todos a unirse y generar reuniones con la empresa, para plantear todas las inquietudes y exigir compromisos para evitar la ocurrencia de cortes de energía tan continuos.

RESPUESTA DE EDELAYSEN :

Queremos expresar nuestro compromiso de entregar un servicio continuo y de calidad a todos nuestros vecinos, y por ello entendemos el planteamiento de la dirigenta, con quien nos reunimos hace unos días para presentarles a la nueva jefa de zona, junto con las acciones que estamos realizando en la zona.

También debemos señalar que el pasado miércoles 2 de marzo, la interrupción en el servicio eléctrico en la ciudad de Puerto Aysén se debió al corte de líneas provocado por la caída de un árbol tras el deslizamiento de tierra donde se encontraba.

Por otro lado, el corte de energía de este jueves 3 de marzo en horas de la mañana y que incluyó a algunos vecinos de la ciudad de Puerto Aysén, tuvo su origen en el choque a un poste.

Ambas situaciones ajenas a la empresa, las que fueron informadas a través de nuestra cuenta oficial de Twitter a la comunidad, a las autoridades y dirigentes locales a través de mensajería whatsapp, y también a través de medios de comunicación local donde detallamos las razones de estos cortes de energía.

Estamos comprometidos con las personas que viven en la comuna de Aysén, es por ello que reforzamos nuestro plan de mantenimiento e inversiones de este primer semestre, en el cual para la línea de interconexión Aysén – Coyhaique, incorporaremos equipos de última tecnología, reforzaremos el control de vegetación y continuaremos con la inspección de este tramo a través de drones especializados.

Finalmente, le recordamos a los vecinos de Aysén que, frente a cualquier duda o requerimiento, pueden contactarnos a través de nuestra línea gratuita 800 600 803, nuestra cuenta de Twitter o Facebook y el mail info@edelaysen.cl, o dirigirse a nuestra oficina en la comuna.