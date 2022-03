El proceso de revisión estuvo a cargo de Carabineros junto al Seremi de Transportes y Telecomunicaciones y la Dirección de Tránsito de la Municipalidad.

Coyhaique.- En la ocasión las autoridades verificaron las condiciones técnicas, documentación y habilitación de conductores y acompañantes para el desarrollo de esta prestación, brindando la seguridad y tranquilidad a los padres al momento de contratar este servicio.

Una exhaustiva fiscalización y certificación de los vehículos destinados al transporte escolar realizó Carabineros de Chile junto a la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones y la Dirección de Tránsito de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique.

Tras las restricciones producto de la pandemia por Covid19, las clases y el retorno presencial al colegio se reanudaron a partir del martes de la semana recién pasada, lo cual ha derivado la búsqueda y contratación de servicios de transporte escolar por parte de los padres y apoderados.

Frente a lo anterior, el Jefe de la XI Zona de Carabineros Aysén, General Hugo Zenteno Vásquez indicó que esta fiscalización y certificación -junto la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT)- está orientada a verificar las condiciones técnicas, de seguridad y documentación exigidas, así como la inexistencia de inhabilidades por parte del conductor o acompañante para trabajar con menores de edad.

“Esto para que los padres tengan la tranquilidad y confianza de enviar a sus hijos a los establecimientos educacionales. Que (los conductores y auxiliares) no cuenten con antecedentes penales, que posean la licencia correspondiente. Es por ello esta certificación, para que los padres estén tranquilos y que no se vea afectado algún menor”, indicó el Jefe de Zona de Carabineros.

Durante dos años y producto de la pandemia –que derivó en la suspensión presencial de las clases- muchos de los transportistas cambiaron de rubro o se reinventaron en otras labores.

Actualmente Carabineros mantiene un servicio de tránsito en colegios, en resguardo de la seguridad en las inmediaciones de los establecimientos educacionales, junto con agilizar los desplazamientos, manteniendo la calidad del servicio en estos lugares, expresó el General Zenteno.

Tarjeta de recorrido

Por su parte el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Fabián Rojas Muñoz añadió que este trabajo conjunto con Carabineros y la Municipalidad de Coyhaique apunta a implementar sistemas de transporte seguro para los escolares.

“Hacemos un llamado principalmente a los padres y apoderados –al momento de contratar un servicio de transporte para sus hijos- verificar los antecedentes del vehículo (…) exigiendo la tarjeta de recorrido (…) todas esas personas que aparecen en esa tarjeta han sido previamente revisados, que no cuenten con ninguna inhabilidad para trabajar con menores y esa es la garantía que les podemos entregar, de manera tal que las personas que van arriba del bus, son personas que no se encuentran con sentencias o con alguna decisión de un tribunal sobre alguna inhabilidad para trabajar con menores”, detalló el seremi del ramo.

Rojas recalcó que “las personas que deben trabajar en estos servicios de transporte, deben ser aquellas que aparecen en la tarjeta de recorrido. Si los padres y apoderados ven que hay una persona que no figura en dicho documento, tienen que adoptar las providencias respectivas en relación a dicha situación”.

El titular de la cartera en la región instó a los conductores de vehículos particulares a no ocupar los espacios reservados al transporte escolar, toda vez que se trata de una actividad que requiere seguridad para los menores, previniendo así la ocurrencia de accidentes.

Demarcaciones

Naishla Laibe, directora de Tránsito de la Municipalidad de Coyhaique, indicó que tras la vuelta a clases, han sido demarcados los estacionamientos reservados para buses escolares en los establecimientos de la comuna.

“Llamamos a los padres y apoderados que le den prioridad al transporte escolar y que deben tener el resguardo correspondiente”, expresó.

Carabineros recordó a los transportistas que no estuvieron presentes en la revisión, a acercarse a la SIAT con la finalidad que dichos vehículos sean revisados y obtener el sello que certifica el cumplimento de la normativa y exigencias para el rubro.