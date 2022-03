Esta es una de los compromisos del Plan de Gobierno de la Gobernadora Regional Andrea Macías y tiene el objetivo de constituir espacios reales de participación de los habitantes de la región de Aysén.

Coyhaique.- En una ceremonia en la Plaza Angol de Coyhaique y con representantes de la sociedad civil, Municipios de la región, dirigentes sociales y académicos, se dió el lanzamiento oficial del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana de la región de Aysén.

El trabajo que tendrá este primer Consejo será crear un sistema integrado donde se pueda opinar respecto de las políticas públicas, proyectos, programas, planes y fondos concursables del Gobierno Regional de Aysén.

En palabras de la Gobernadora Regional, Andrea Macías Palma, la instancia permitirá integrar la diversidad de miradas que tiene la región de Aysén. “Entendemos que si vamos hablar de participación ciudadana ésta tiene que ser con representatividad de los territorios, pero también de lo diverso que somos como comunidad, por eso tenemos representantes de distintas edades de distintos sectores y esperamos que en conjunto podamos en el más breve plazo posible tener nuestra Política Regional de Participación Ciudadana”, afirmó en la ocasión.

La integración del Consejo tendrá un fuerte componente ciudadano y con la visión de todas las edades, por eso una de sus integrantes es Catalina Romero “Catezzi”, artista y destacada joven de la región.

“Estoy muy agradecida igual porque me hayan considerado para esto porque es un trabajo muy importante. Yo soy joven estudiante de secundaria mapuche, en representación a los pueblos originarios también como lo es aquí mi Lamien. Nosotros tenemos que tener la capacidad de no solamente reunir una sola opinión que es la de nosotros, sino que más allá conversar con quienes nos rodean que esto no sea solamente para unos pocos, que lo que nosotros conversemos sea para todos equidad entre ciudadanos y poder así llegar a cada uno de nuestros vecinos”, comentó.

Por parte Diversa Patagonia estuvo el dirigente Israel Cortés, quien agradeció el espacio para la consideración de todas las miradas a nivel regional. “Yo represento a un grupo de personas a una comunidad bastante grande a nivel nacional, que estamos presentes de toda la historia y parte de la región también se hace presente con esta organización que siempre ha luchado por un espacio, por políticas públicas de igualdad de no discriminación y eso es lo que queremos construir también acá, porque esta región también nos pertenece y es importante habitarla desde su territorio con todas las personas con todas sus formas con toda su familia”.

Los miembros del Consejo representan a todos los territorios en la expectativa de descentralizar cada vez más el trabajo del Gobierno Regional de Aysén. La Asociación Comunal de Adultos Mayores de Puerto Aysén estuvo presente con su dirigenta, la señora Rosa Navarro quien destacó el rol que puede tener la tercera edad en seguir aportando en la región.

“Cuando uno llega a la vejez muchos no dejan a un lado como ya no sirven, pero yo le digo que estamos muy equivocados. Por ahí escuché algo que me gustaría darle como un mensaje a ustedes, qué dice lo siguiente: ‘Aquí no hay no hay viejos, en esta parte no hay viejos solamente no llegó la tarde, viejo el sol que nos calienta, vieja es la tierra que nos alimenta, viejo es el mar que nos ruya, viejo es el aire que no hace respirar’. A ti joven, que están escuchando estas palabras, cuando encuentran un adulto mayor, acompáñenlo, apapachenlo, por qué escúcheme bien el día de mañana también ustedes le va a llegar la tarde así que aquí no hay viejo solamente no llegó la tarde y por esos viejos que le llegó la tarde le pido a la autoridad que nos apoyen porque es la parte más vulnerable que tenemos como adultos mayores que hoy día me toca vivir”.

Finalmente, en la ceremonia también se hicieron presentes los Consejeros Eduardo Cruces, Raúl Rudolphi, Omar Muñoz y las Consejeras Paula Acuña, Marisol Martínez, Paola Rodríguez y Paulina Hernández, que partieron sus actividades protocolares del nuevo período 2022-2025.