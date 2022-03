En la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) existe el programa de Transferencia de Capital a Jardines Infantiles VTF (vía transferencia de fondos) el cual permite que jardines infantiles administrados por terceros o Vía Transferencia de Fondos, puedan recibir recursos económicos para realizar mejoras en las unidades educativas de manera de optar y cumplir con los requisitos para la obtención del Reconocimiento Oficial

Cochrane.- Es de esta manera que Jardín infantil “Mi Baker” administrado por la Ilustre Municipalidad de Cochrane recibió por parte de Junji 518 millones de pesos, para mejorar entre muchos aspectos de infraestructura; la climatización, contando hoy con un a matriz energética a gas, de pintura exterior e interior, aislación térmica de cielos, pavimentos, entre otros, convirtiéndose en uno de los proyectos de conservación Junji más grandes tanto a nivel regional como nacional.

“En la región estamos muy contentos, esta es una infraestructura altamente deseada por nuestra comunidad. Por lo tanto, esperamos que este inicio nos permita tomar nuevas energías y que en el interior de esta infraestructura la felicidad de nuestros hijos sea fundamental. Estamos comprometidos con la educación de nuestra primera infancia, agradecemos y entendemos la vinculación necesaria del municipio con la Junji, con el misterio de educación, que nos permite generar resultados exitosos, como el que hoy día estamos inaugurando. Junji es un aliado estratégico nos entrega las orientaciones, el financiamiento y tantas otras cosas que nos permite entregar educación de calidad” comentó el alcalde de Cochrane, Jorge Calderón.

El municipio además hizo entrega a las educadoras de notebooks, los que permitirán un mejor trabajo en sala de las educadoras.

Por su parte la delegada presidencial provincial de Capitán Prat, Marta Montiel, manifestó su alegría por esta nueva infraestructura y comentó la importancia que tiene la educación inicial en primera infancia: “Los niños son sujetos de derechos en primera instancia y en función de eso no podemos esperar que solamente sea un refugio y un resguardo mientras madres y padres laboran. Sin embargo, hoy día tenemos muestras y demostraciones, que desde la preocupación de la primera infancia podemos ir generando estas relaciones más sociales y desarrollar las habilidades de los niños en función que son parte de una comunidad, que son integrantes de una sociedad. Y si eso lo vamos canalizando de pequeños, sin duda, en la medida que vamos creciendo en edad lo vamos a ir viendo como algo natural y necesario”

El director regional de Junji Sergio Herrera Hernández, valoró el esfuerzo realizado por el equipo de la dirección regional del servicio, quienes de manera mancomunada trabajaron con el municipio, obteniendo como resultado un jardín que cuenta con una infraestructura de primer nivel: “Como institución y como dirección regional de Aysén estamos muy contentos de poder culminar este proyecto de conservación por más de 500 millones de pesos. Que el único objetivo que tiene es contribuir a la educación de calidad y poder conseguir el reconocimiento inicial, que garantiza que todos los niños y niñas de la comuna de Cochrane y del jardín infantil mi Baker van a recibir una educación inicial de calidad, y que no va a existir ninguna diferencia con ningún niño o niña de otra región”

Por su parte tanto la comunidad como el equipo educativo de JI “Mi Baker” valoran este nuevo espacio mejorado: “Los niños y las niñas después de dos años de estar sin atención presencial lo que más hemos trabajado y lo que más he hecho hincapié como directora es en crear vinculo y apego con los niños y las niñas y sus familias. Sin duda, la infraestructura es para nosotros un tremendo sueño realizado para nosotros como funcionarias. Junji ha sido parte fundamental en cuanto a los protocolos y todo lo que hemos tenido que ver el año pasado. Junji dentro de lo que corresponde a los jardines VTF (Vía Transferencia de Fondos) se ha hecho presente de una manera técnica bastante significativa para mí como directoras. Siempre están atentos de poder entregar una palabra de ayuda de acompañamiento, para darles un espacio de calidad para nuestros niños y niñas de Cochrane” comentó Paulina Quilaqueo, directora Jardín infantil “Mi Baker”,

Durante los años 2020 y 2021 Junji ha alcanzado un total de 684 convenios en todo Chile por más de $ 73 mil millones en inversión en infraestructura para el proceso de obtención de reconocimiento oficial de los Jardines VTF.