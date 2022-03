En el memorial que recuerda a los 12 jóvenes del emblemático “Caso Aysén”, se reunieron familiares, amigos y algunos vecinos de la comunidad, a recordar un año más de la muerte en extrañas circunstancias de Víctor Hugo Barría Mardones.

Puerto Aysen.- En esta oportunidad son 25 años, desde que la familia de este joven ha exigido justicia, “para nosotros cada año es difícil, es como si fuera el primer día, mi madre súper emocionada, nosotros como familia seguimos sintiendo el mismo dolor, la impotencia, la rabia y no tan solo por mi hermano, sino que, ver a lo largo de Chile que los derechos humanos siguen siendo pisoteados. La palabra justicia, hoy en día, para muchas personas es inalcanzable”, manifestó Tatiana Barría Mardones, hermana de Víctor Hugo.

Tatiana, añade que, “nosotros nos aferramos a la fe, lo único que no nos pueden quitar, la fe de que algún día se va a hacer justicia. Pensamos que la justicia de Dios, a veces tarda, pero llega y las verdades no pueden quedar ocultas, hay seres siniestros que buscan mantener esas verdades ocultas, pero, yo creo que ni con mares de sangre la van a ahogar”.

El recuerdo de Víctor Hugo se mantiene, porque esto es parte de la historia de Aysén, recalcó Tatiana Barría. “Cada día recordar a mi hermano, mantener la memoria, mantenerlo en nuestra historia, porque es la historia de Aysén y no solamente de él sino de muchos. Es algo ético, es algo moral recordarlos cada día y yo creo que hay muchas madres que recuerdan a sus hijos, tal vez, con una flor, con una velita, pero nosotros lo recordamos así todos los años que se conmemora su fallecimiento”.

Tatiana Barría Mardones, lamentó que, hayan existido jueces que no realizaron adecuadamente su trabajo mientras “se investigó” el “Caso Aysén”, hubo testigos que se acallaron y lamentablemente las extrañas muertes de los 12 jóvenes, siguen bajo un manto de impunidad.

Aysén sigue teniendo un manto oscuro, señala Tatiana, por eso agrega que hay que seguir recordando estos casos. “De esta forma la comunidad lo recuerda y no se olvida toda esta impunidad, todo este manto oscuro que Aysén sigue teniendo, aunque lo quieran esconder”, puntualizó.