Desde la organización criticaron a las autoridades de la comuna de Chile Chico, “en esta ocasión tuvimos poco apoyo por parte de las autoridades comunales, por no decir, ninguno”, manifestó Camilo Soto.

Cochrane.- De distintos puntos de Chile y también del extranjero llegaron competidores a la Tercera Versión del “Baker Fest” de Puerto Bertrand, una actividad que a puro puño nuevamente pudo organizar la familia Soto de la localidad.

Camilo Soto, su principal organizador y coordinador, realizó un balance muy positivo de la actividad de deporte extremo, donde incluso participó un kayakista que ha sido primero en el mundo en esta disciplina.

“Es un desafío bastante grande, lo llevamos a cabo siempre junto a mi familia, mi papá, mi mamá y todos los amigos que nos vienen a cooperar y en verdad, cuesta bastante organizarse, pero en realidad con el apoyo de todas las personas la actividad sale muy bonita. Se disfruta harto, vienen competidores de mucho nivel, así es que, aquí estamos en la tercera versión, muy contentos, muy felices, porque nuevamente salió todo muy bonito, así como esperábamos”.

Camilo Soto, añadió que, “tuvimos el privilegio de tener a Aniol Serrasolses, que es el kayakista número 1 del mundo en diferentes modalidades y nos vino colaborar con su presencia, participó, la verdad, fue un espectáculo verlo. Así es que, fascinados por nuestra parte como organizadores, los chicos también lo agradecen, porque es tremendo nivel que se exhibe en el Baker Fest. Esperamos que cada vez sea mejor y venga más gente de mucha calidad, como Aniol Serrasolses”.

Respecto al apoyo de algunas empresas o instituciones, el organizador del Baker Fest, señaló que al menos por parte de las autoridades de la comuna no habría existido interés ni respaldo para esta jornada deportiva desarrollada en Betrand.

“En esta ocasión tuvimos poco apoyo por parte de las autoridades comunales, por no decir, ninguno. Pero, con algunas gestiones y harta organización, pudimos con el auspicio de Atacama Outdoor una marca prestigiosa de ropa, con la Cervecería Tropera y con el Supermercado Sur de Chile Chico, que, siempre apoya las iniciativas deportivas y a nosotros nos ha apoyado en las tres versiones. Así es que, estamos muy contentos por nuestros auspiciadores y todas las personas que nos colaboran de manera desinteresada, porque nosotros no pagamos a nadie nada y entendemos que lo hacen porque, esta es una actividad que busca ayudar a los emprendedores locales, nosotros no hacemos negocio con esto”, enfatizó.

Por último, Camilo Soto, recalcó que con el Baker Fest, buscan extender un poco más la temporada de turismo y seguir mostrando al mundo la bella localidad de Puerto Bertrand y su gente.