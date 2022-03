Un tema que ya se repite en los últimos años, es el mal olor que originarían algunas empresas instaladas en el denominado barrio industrial de Puerto Aysén, calle Pangal. Hay personas que no pueden realizar acciones tan comunes en un hogar como abrir sus ventanas y colgar ropa en el patio.

Puerto Aysen.- Este es un tema por el cual los dirigentes vecinales se han reunido con diversas autoridades y en la administración del gobierno anterior incluso había una mesa de trabajo por este tema, donde había algunos acuerdos, pero lamentablemente los malos olores permanecen e incluso es posible percibirlos en un diámetro de unas cinco cuadras.

“Como presidenta de la junta de vecinos, es un tema que tenemos inserto en nuestra población, hemos estado siempre en reuniones con las autoridades, con las empresas, por todos estos temas de olores, que estarían provocados principalmente por la planta de redes y también el matadero, donde hemos estado con ellos en reuniones, pero los olores siguen. La gente está muy molesta, porque la verdad es que, nadie vive en un ambiente así, hemos pasado unos días donde yo creo que a la salud algo le afecta, aunque ellos digan que no”, señaló Rosa Chávez, presidenta de la junta de vecinos Pedro Aguirre Cerda.

La dirigenta vecinal, dijo que este problema de los olores, no es algo que solo afecte a quienes viven en calle Pangal, sino que, incluso a unas cinco cuadras del lugar es posible percibir esta problemática.

“Sí, se extiende mucho más abajo del sector donde están estas empresas instaladas. Así es que, nuevamente creo que vamos a tener que tener una reunión con las autoridades competentes, donde ellos se sienten a conversar con estas empresas. Porque no creo que sea lógico que, una empresa tenga que esperar una sanción o que las instituciones competentes, tengan que esperar que los vecinos reclamen para que hagan su trabajo. Lo justo es hacer un llamado a las empresas que sean conscientes del trabajo que tienen que hacer para minimizar los olores y también están los organismos fiscalizadores, quienes deben salir de sus oficinas, trabajar en terreno y levantar una mesa para trabajar con las empresas, los dirigentes y los vecinos”, puntualizó Rosa Chávez.