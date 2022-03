Autoridades se comprometen a elevar petición de los trabajadores a nivel central. Delegado Presidencial Provincial fijó una reunión para este viernes, donde se convocará a todos los organismos que tienen injerencia en la extracción de pompones.

Desde muy tempranas horas, cosechadores de pompón se tomaron la ruta 240, Puerto Aysén – Coyhaique, a la altura del kilómetro 20, exigiendo ser tomados en cuenta y principalmente que los dejen ejercer su labor. Una de las peticiones que hacían al manifestarse era, que lleguen al lugar autoridades comunales y de gobierno.

“Nosotros estamos haciendo esto acá por motivos de trabajo del pompón, somos muchos pomponeros de la región de Aysén, con este trabajo mantenemos a nuestra familia, esto es una cadena, acá estamos los pomponeros, dueños de campo y parte del transporte que son los camioneros. Con esto mantenemos a nuestras familias, le llevamos el pan diario a la mesa, a nuestros hijos le damos los estudios y se compran los medicamentos, con trabajo para la gente de la región de Aysén y Chiloé”, señaló el vocero de la manifestación, Érico Gatica.

El pomponero, añadió que, “estamos haciendo un trabajo en forma correcta, muy bien, trabajo bien limpio, trabajo ordenado, cuidando los valles del pompón no destruyéndolos como marca la ley y queremos un buen resultado de esto. No estamos parados aquí de gusto, porque estamos peleando lo que nos corresponde, una parte laboral, para tener un sustento, para que sigamos adelante. Porque nosotros la mayor parte de los pomponeros, somos gente humilde, nos somos millonarios, no somos ricos, no queremos tampoco que el Estado nos dé un bono, nosotros queremos trabajo”.

Hasta el lugar de la manifestación llegó el Delegado Presidencial Provincial Jorge Salfate y el Alcalde Julio Uribe, quienes conversaron con los trabajadores, solicitando inicialmente que depongan la manifestación y dar inicio a una mesa de dialogo, asegundo que sus peticiones serán transmitidas a las autoridades del nivel central.

“Nosotros como Municipio, nos comprometemos a llevar esta voz a nuestras autoridades, para que puedan deponer esta movilización, puedan hacer que el transito nuevamente se restaure y apoyarlos en esta movilización. Que, en definitiva, es una movilización que está afectando a dos regiones, porque recordar que, en Chiloé también se están movilizando, porque detrás hay muchas familias que viven de esta cosecha. Como municipio queremos apoyarlos, pero pedirles que depongan su movilización”.

En tanto, el Delegado Presidencial Provincial, Jorge Salfate, comentaba en la manifestación que la idea, “es poder canalizarlo con Santiago, antes de llegar al Parlamento. Acá hay dos vías, la vía gubernamental, cuales son requerimientos y cuáles son los cambios que se tienen que hacer. La otra vía son los parlamentarios, entre los cuales nosotros tenemos a los parlamentarios regionales, quienes tienen voz y voto, también tienen que tener una mirada de cómo van a llevar las votaciones y cuáles son las mociones que ellos están realizando, respecto a cómo hoy en día está funcionando la labor que ustedes realizan”, señalaba a los trabajadores el representante del gobierno.

Para este viernes, el Delegado Presidencial Provincial de Aysén, se comprometió a tener una reunión con los pompeneros y los servicios asociados a su actividad, donde también se espera dialogar en base al decreto 25, el cual establece medidas de protección para la corta y cosecha del musgo pompón.

“Lamentablemente a nosotros como delegación, no se nos entregó una mesa de trabajo ni los acuerdos tomados. Pero lo que nosotros si vamos a hacer y es lo bueno que nosotros estamos partiendo, es que, como ustedes nos pidieron una reunión para el día viernes, nosotros ese día vamos a citar a los servicios públicos implicados, aquí esta Sag y Medio Ambiente, los vamos a escuchar con la parte técnica, en torno a lo que nosotros sabemos del decreto 25 y eso lo vamos a canalizar con la gente a nivel de gobierno que está llevando estos temas, que es la Subsecretaria del área”.

El vocero de la manifestación Érico Gatica, puntualizó que, “No queremos aspirina, queremos algo razonable, que nos den una buena respuesta, ahora”.