Carlos Gatica: “Se están vulnerando los derechos constitucionales de nuestro niños y niñas de la comuna”.

Coyhaique.- El alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, y la comunidad estudiantil de la Escuela Rural de Valle Simpson, presentaron un recurso de protección en contra de Junaeb y la empresa Hendaya, debido a incumplimientos en la alimentación escolar que se entrega a los niños y niñas de los establecimientos educacionales de la zona rural y urbana de la ciudad.

Recordemos que la semana anterior las manipuladoras entraron a paro por la falta de suministros de alimentos, acción a la que la empresa respondió con una colación de emergencia, que para los padres, centro de apoderados, docentes y profesores de la comuna no cumple con lo adjudicado en la licitación.

“Hemos presentado un recurso de protección contrajo Junaeb y la empresa que se adjudicó el contrato, claramente por la vulneración de los derechos constitucionales de nuestro niños y niñas de la comuna, pero también de la región en que han sufrido en estos últimos días por la falta de suministro de alimentos”, expresó el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica

El edil agregó “por derecho constitucional merecen algo completamente distinto a lo que se está ofreciendo, las colaciones de emergencia que se dispusieron eran realmente una burla (…) nosotros no vamos a seguir permitiendo que se sigan afectando a nuestros niños y niñas, porque los padres confían en el sistema y que les van a entregar la alimentación que corresponde a sus hijos”, dijo Gatica.

Según la directora de la Escuela Rural de Valle Simpson, desde octubre del año pasado ya se registraba incumplimientos en la alimentación de los estudiantes, pero hasta el inicio de marzo de 2022 los 126 niños matriculados en esa escuela, no cuentan con raciones completas.

“Los niños no comen acta de supervisión, los niños necesitan su alimentación. Tiene que haber un cambio radical de cómo estamos abordando las colaciones de los niños, primero el derecho a tenerla y segundo la calidad” manifestó Paz Foitzich, directora de la Escuela Rural de Valle Simpson

En esa misma línea el profesor Miguel Ángel Miranda, expresó “esto ha sido realmente una falta a nuestros niños, porque tenemos más o menos un 90% de vulnerabilidad en el colegio y esto ha conllevado a que haya una molestia en los apoderados, porque también ha afectado el transcurso de las clases”.

“Hay muchos niños que no viven solo en Valle Simpson, hay unos que viven muy retirados como Lago Paloma, Santa Elena, Villa Frei, entre otros, y los papás de muchos de ellos trabajan en Coyhaique. No podemos permitir que se sigan vulnerando los derechos de los niños con la alimentación, es un tema complicado y grave”, comentó Alicia Baeza, del centro general de padres de la Escuela Rural de Valle Simpson.

Cabe mencionar que esta acción judicial fue presentada desde la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Coyhaique, a través de su director, Nelson Medina, quien explicó el objetivo del recurso de protección “lo que se busca y se pretende, y según la instrucción del señor alcalde y el relato propio de los de los establecimientos (directores y centro de padres) es poder restablecer el derecho, que se ponga término a esta situación que ha venido a afectar a nuestros niños y que se normalice los canales de entrega de abastecimiento, para que los estudiantes puedan tener su alimentación conforme a las minutas previamente establecidas”, concluyó Medina.