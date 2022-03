Una preocupante situación es la que viven por estos días 4 estudiantes de Islas Huichas y sus familias, ya que, al no existir liceo en el sector, los niños deben realizar su enseñanza media en Puerto Aysén o en otra ciudad de la región.

Islas Huichas.- Ante esto, la gran mayoría de los niños y niñas de la isla que deben abandonar el sector, postulan al programa de residencia familiar de JUNAEB. La sorpresa para muchos apoderados que a fines del mes de febrero consultaron la respuesta por esta alternativa, que se les entregó mediante la Delegación Municipal, era que, recién en mayo podrían existir cupos.

Sin lugar a dudas, ello, los puso en alerta y viajaron a Puerto Aysén, donde se reunieron con el Alcalde y los Concejales de la comuna, quienes habrían firmado un acuerdo para brindarles apoyo económico a los niños mientras se resolvía su situación con la JUNAEB.

En el intertanto aparecen 9 cupos en residencia familiar y quedaron 4 niños sin esta posibilidad, las clases comenzaron el 2 de marzo y esto aún no se resuelve, a pesar del compromiso que habrían asumido el Concejo Municipal, reclama Angélica Gaete, madre de una de las alumnas afectadas.

“Estos niños todavía no pueden ingresar a estudiar, hemos hablado con Diputados, hemos hablado con los Concejales, yo misma fui a hablar el día que mi hija ingresó a clases, confiada de un documento que había sido firmado por el Alcalde y sus Concejales, en que ellos se iban a hacer cargo de dicha beca. La respuesta del Alcalde fue tajando en decir que, tenía que traerme a mi hija devuelta a la isla y que no había oportunidad de que la pudieran ayudar. Así ha pasado con los cuatro niños que están sin esta beca en estos momentos y sin ninguna respuesta”.

La apoderada, lamenta lo que está ocurriendo con estos cuatro niños de Islas Huichas, ya que, no han tenido respuestas concretas. “Por parte de JUNAEB nos dicen que los cupos están agotados, que están solicitando más cupos, pero, ¿qué pasa con nuestros niños en este tiempo?, ya va a pasar marzo completo sin que los niños estén en clases. Las residencias nos cobran particular un valor de 250, 300 mil pesos, que es lo que cobra una pensión”.

Angelica Gaete, dio a conocer su preocupación ya que habría existido la posibilidad de que les entreguen una solución a tres de los cuatro casos, aduciendo que, en el caso de su hija no correspondería al ser sus dos padres funcionarios públicos.

“Una de las respuestas que dieron a nuestras inquietudes fue que, podían darle solución a tres de los casos, que son tres niños y que a nosotros como familia no nos podían dar ninguna solución, porque yo soy funcionaria pública y mi esposo también. Entonces, de que estamos hablando, si los niños son todos iguales, todos tienen derecho a estudiar, aquí hay un tema de discriminación horrible, que encuentro que, de verdad es triste ver como se les quita la posibilidad a las personas por trabajar en una o en otra institución y no hacer valer los derechos de los niños, que eso es lo que importa”.

El programa de residencia familiar si bien funciona con recursos de la JUNAEB, en el caso de la provincia de Aysén, es la Delegación Presidencial Provincial la entidad que coordina esta iniciativa. Por ello, consultamos al Delegado, Jorge Salfate, ¿Qué antecedentes maneja de esta situación?

“A nosotros no llegó el requerimiento, nosotros asumimos el día 11 de marzo y a la semana siguiente llegó este requerimiento, pudimos conversar entre el día viernes y el día lunes con parte de las mamás respecto a la situación. Aquí el tema pasa porque los cupos no están disponibles en la región, ya que, estos cupos se solicitan a nivel nacional por postulaciones, tenemos 4 niños que efectivamente no están, nosotros conversamos en parte también con los antecedentes con la municipalidad, llegamos a cada una de las familias respecto a los nombres”.

Salfate, añadió que, “como Delegación, en la coordinación de los servicios públicos, el día lunes en la mañana oficiamos al director regional de JUNAEB, para que nos diera los antecedentes. En la tarde ya tuvimos una conversación, en la cual, nos informa que este requerimiento ya está en Santiago. Con el requerimiento listo en Santiago, lo que procede es que, se va a hacer una reasignación nacional y si nos fuera bien en todo, lo cual, esperamos y vamos a seguir gestionando, estos cupos estarían disponibles a contar de abril. Eso se conversó con parte de las mamás, se les entregó la información y ya están coordinadas”.

El Delegado Presidencial Provincial de Aysén, recalcó que, al tener la información desde la JUNAEB, inmediatamente la transmitirán a las apoderadas. “Estamos haciendo seguimiento de este tema, para tener una respuesta lo antes posible, cuando esos cupos estén aprobados, obviamente nosotros como Delegación en nuestro programa de residencia familiar, tenemos que buscar los cupos para que esto se concrete. Pero lo importante y que lamentablemente no se gestionó a tiempo fue que, estos cupos hubieran estado disponibles y que se hayan priorizado aquí, conociendo las condiciones de la región de Aysén y en especial con nuestra gente, nuestros vecinos de Huichas”.

Nuestro medio conversó con autoridades municipales y en las próximas horas, también se referirán a lo que plantean las apoderadas de Islas Huichas.