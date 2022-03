Se han cumplido dos semanas desde que asumió el Gobierno liderado por el Presidente Gabriel Boric, junto con él iniciaron su trabajo los Ministros y Subsecretarios, quienes representan a carteras de gran importante para el desarrollo del país como Hacienda, Economía, Trabajo y Previsión Social, Salud, Educación, entre otros.

Aysen.- Lo que espera la ciudadanía ahora es que, se designen a los representantes regionales de estas carteras de Gobierno, debido a que día a día existen temas que ameritan ser resueltos y otros donde es importante avanzar. En ese sentido, hay autoridades locales, dirigentes sociales y actores políticos que han planteado la necesidad de que estos nombramientos se den los antes posible.

El ex Seremi de Vivienda y Urbanismo, Diego Silva Barrera, cree que lo que está sucediendo es “impresentable… todos queremos que al nuevo Gobierno le vaya bien, porque si al Gobierno le va bien a toda la región de Aysén le va bien”, comenzó señalando.

La ex autoridad del reciente Gobierno del ex Presidente Piñera, planteaba que sectorialmente, “en materia de vivienda, de obras públicas, existen equipos técnicos que siguen trabajando en la seremia, en el Serviu, pero el Gobierno es el que le pone punto sobre la i. En ese sentido, es donde necesitamos que prontamente sean nombradas las autoridades. En temas de vivienda hay comités que están en distintos procesos de compra y ello debe ser trabajado desde el punto de vista técnico, pero, por otro lado, gestionar con el nivel central los recursos, entre otras acciones”.

Diego Silva, añade que, “a dos semanas de instalación del Gobierno, es necesario que ya estén los secretarios regionales ministeriales. En regiones un Seremi es súper relevante, por ende, esas directrices deberían haber estado hace bastantes días, claramente desde el día uno que asumió el Gobierno del Presidente Boric”.

El ex Seremi de Vivienda, Diego Silva Barrera, culminó sus palabras manifestando que, otro punto importante a la hora de designar a los secretarios regionales ministeriales y directores de servicio es que, estas decisiones sean tomadas “cien por ciento en la región de Aysén”.