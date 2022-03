Diversos hechos policiales se registraron el fin de semana en Puerto Aysén, uno de ellos fue, el incendio de un vehículo particular en el sector de la rotonda norte, justo en dirección hacia la capital regional, Coyhaique. Por circunstancias que son parte de una investigación este móvil terminó envuelto en llamas y completamente destruido.

Puerto Aysen.- En el mismo sector y a muy pocos metros, se advierte otro vehículo particular incrustado en la zanja donde escurren las aguas lluvias, el móvil quedó con la parte frontal destruida. Por ahora, se desconoce si existe o no una conexión entre ambos accidentes, solo que, una persona se encuentra con lesiones hospitalizada en Puerto Aysén, mientras se toma declaración al conductor del otro vehiculo.

“Concurre personal de Carabineros a verificar en primera instancia, un vehículo que se estaría incendiando, efectivamente se encontraba dicho vehículo, el cual habría tenido un accidente de tránsito en el lugar. Y dentro de la misma rotonda había otro vehículo que habría caído a una zanja, por esto mismo, se está intentando determinar si el accidente fue en conjunto o fueron hechos separados. A raíz de lo mismo, una persona se encuentra lesionada en el hospital de Puerto Aysén, que sería uno de los ocupantes, se está determinando que participación tiene, como así mismo, el propietario del otro vehículo de igual manera por instrucciones de Fiscalía, se le tomó una declaración y se está determinando su participación, si efectivamente esta persona iba conduciendo o habría sido otra. Eso es parte de la investigación y es lo que se tiene que determinar en este caso”.

Por el momento, no se tiene claridad sobre la ocurrencia de los hechos, es por eso que, Carabineros ha tomado declaración a los conductores de los dos vehículos, mientras se desarrolla la investigación que permitirá esclarecer lo que realmente sucedió.