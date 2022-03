El Delegado Presidencial Regional de Aysén, Rodrigo Araya, se mostró dispuesto a avanzar en una iniciativa que fue un compromiso del primer mandato del ex Presidente Sebastián Piñera, como es, la zona franca. Iniciativa que, durante el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, logró la compra del terreno, entre Puerto Aysén y Chacabuco y luego en segundo periodo de Sebastián Piñera, se designó a un delegado de Hacienda, quien vería este tema para avanzar en su concreción.

Aysen.- Han pasado 10 años y la zona franca para Aysén quedó fijada como una ley, pero en lo concreto, solo está el terreno. Por ello, existen amplias expectativas de que la actual administración del país, pueda cumplir con una iniciativa que se generó el año 2012.

“En mi rol anterior, fui Consejero Regional y vi la lentitud de este proceso de instalación de la zona franca, con distintas dificultades y una de las tareas justamente ahora es trabajar con la Subdere en este tema y poder precisar los plazos, lo que está pendiente de hacer y comenzar a trabajar con lo que amerite para que avance este proceso”, señaló a un medio radial de Puerto Aysén, el Delegado Presidencial Regional.

Rodrigo Araya, decía también que, existe la voluntad de estudiar en que quedó la iniciativa de zona franca, ver que ha impedido que se logre avanzar y buscar las soluciones, “lo que nosotros tenemos que hacer es un buen diagnóstico de la situación y ver cuáles son los elementos que están entorpeciendo el avance, poder trabajar sobre eso y dar las soluciones”.

Por ahora, la autoridad regional no quiso aventurar plazos y fechas, pero si esperar, una vez que se tenga el diagnóstico y los pasos a seguir, se comprometió a informar a que conclusiones se ha llegado y como avanzaría la esperada zona franca para Aysén.