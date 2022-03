La acción comunicacional, se desarrolló en la Escuela diferencial España de Coyhaique.

Coyhaique.- Más de 100 niños fueron vacunados contra la influenza, entre los días lunes 28 y martes 29 de marzo, en el establecimiento de educación diferencial de la comuna de Coyhaique, mediante la realización de un operativo que busca llegar a los diversos establecimientos educacionales de la región, por lo que Gabriel Burgos, director del Servicio de Salud Aysén, formuló un llamado a los estudiantes, para que aprovechen el beneficio.

“Hace una semana estuvimos con los adultos mayores, y hoy con los alumnos de la escuela España, por lo que hacemos el llamado a todos los estudiantes para que se puedan vacunar. El Servicio de Salud en todos los puntos de vacunación COVID, ha dispuesto de la vacuna contra la Influenza, dirigido a todos los niños en edad escolar hasta quinto básico”, sostuvo el jefe de la Red Asistencial, quien agregó que de las 46,000 vacunas aproximadas que se han destinado para la región de Aysén, nos llevarán a alcanzar un 85% de cobertura.

Por su parte, la Secretaria Regional Ministerial de Salud, Isabel Garrido, estableció qué era importante comenzar en una de las dos escuelas diferenciales existentes en la región, ya que cumplen un rol indispensable en la inclusión de los niños, niñas y jóvenes, con necesidades educativas especiales.

“Llamar a las familias a que confíen y a que vacunen a sus niños y a sus niñas, porque de eso depende el reencuentro educativo. Como Ministerio de Educación, como Seremi, hemos puesto un fuerte foco en la vacunación; los niños y niñas cuando están vacunados, pueden retornar de manera segura a sus clases, se estableció un umbral de vacunación del 80%, si es que en mayo se cumple ese umbral, se pueden retomar unas clases con aforo regular y si es que no se cumple, vamos a tener que volver al sistema de aforos y de distanciamiento físico, lo cual es complejo, porque al día de hoy necesitamos retomar el reencuentro educativo y la socialización donde la escuela cumple un rol que es irremplazable ya que aquí aprenden no sólo contenidos, sino que a relacionarse y a comunicarse”, enfatizó la autoridad de educación.

Reacciones desde el colegio.

El representante del centro de alumnos de la escuela España, Esteban Alfonso Mansilla Cárdenas, comentó que tras colocarse la vacuna se sintió “Muy bien, porque así se cuida a toda la linda familia de la escuela España y agradezco al Ministerio de Salud como todos los años”.

Así también Glenda Gutiérrez, trabajadora social del recinto educativo contó, “Llevo a cargo el proceso de vacunación desde hace 8 años en el establecimiento, siempre en coordinación con el Consultorio Víctor Domingo Silva y con la respectiva autorización de los padres y apoderados de nuestra escuela”, añadiendo que, durante estos tres años de pandemia, no han presentado brotes de Covid-19.

Finalmente, Sanny Ojeda, encargada del Programa Nacional de Inmunización desde la Seremi de Salud, planteó que, “Todavía tenemos un porcentaje importante de preescolares y escolares que no han recibido su vacuna contra el Covid-19 y tenemos que seguir avanzando y lograr la cobertura óptima para llegar al 80% de vacunación de preescolares, escolares y población adulta. Hoy día es posible administrar las dos vacunas de modo simultáneo, por lo que también a través de esta estrategia se administra la vacuna influenza y no aumentan las reacciones adversas o molestias, esto para dar tranquilidad a los padres y apoderados”, concluyó la profesional de salud.