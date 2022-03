Señaló que hasta el momento no han resultado personas lesionadas, pero cree que si esto continua, en cualquier momento se podría despertar con un auto en su cabeza.

Puerto Aysén.- Molesto se encuentra el comerciante de calle Sargento Aldea de Puerto Aysén, Pedro Álvarez, quien por cuarta vez ha sido afectado tras el choque de un vehículo particular contra su vivienda. Lo importante es que, hasta ahora, no han resultado personas lesionadas, aunque, en alguna oportunidad el choque se produjo muy cerca del dormitorio del vecino de la porteña ciudad.

“Es un problema recurrente, yo tengo mi casa, mi propiedad aquí en la esquina de Sargento Aldea con Galvarino Riveros, la verdad es que, es bastante compleja la situación que está ocurriendo desde hace bastante rato ya, por la velocidad que imprimen los vehículos desde un punto determinado para correr. Ya es la cuarta vez que vehículos chocan contra mi casa, poniendo en riesgo la integridad de mi familia y mía en este caso”.

En esta oportunidad el móvil choco la parte donde Pedro Álvarez mantiene la oficina de su negocio, pero afirmó que, en otras ocasiones los vehículos han estado muy cerca de su dormitorio y es por ello que sostiene el temor, de que algún día, tenga un vehículo sobre su cabeza, manifestó.

“Afortunadamente no hubo personas lesionadas, pero la verdad es que, es compleja la situación, el vehículo se incrustó a lado de la oficina donde tengo mi actividad comercial. En oportunidades anteriores, han ingresado por el costado donde tengo el dormitorio, ahí es más complejo, porque de repente voy a terminar con un vehículo sobre mi cabeza. Esto fue alrededor de las 3 de la madrugada, ya tenemos identificado al vehículo”.

El comerciante de Puerto Aysén, asegura que el temas de los vehículos a alta velocidad es algo recurrente, principalmente en las noches, señalando que la arteria principal de la ciudad, se ha convertido en una pista de carreras.

“Yo creo que falta fiscalización, la verdad es que esto es recurrente, en las noches y sobre todo los fines de semana, desde las 22 horas en la adelante, la verdad es que, Sargento Aldea es una pista de carreras. A nosotros nos ha llamado la atención porque estas carreras terminan prácticamente en el rio, de repente vamos a ver a uno metido en el rio”.

Finalmente, Pedro Álvarez, dijo que ante esta situación pudo comunicarse con el director municipal de seguridad Publica, Marco Coñuecar, de quien tuvo una muy buena recepción y solicitó ver alternativas que le permitan a él y a su familia poder estar un poco más tranquilos.