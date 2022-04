PDI realizó las primeras indagatorias, se acercó hasta la víctima para tomar la denuncia y derivar los antecedentes a la Fiscalía local de Puerto Aysén.

Aysen.- “Imagínate ser mujer y correr riesgos hasta para salir a andar en bicicletas, mucho ojo chiquillas”, escribió en sus redes sociales, una joven mayor de edad, quien habría pasado momentos terror a plena luz del día, en el sector del puente Dun, en las cercanías de Puerto Aysén.

“Un hombre en el puente Dun intentó golpearme y me amenazó con violarme, me empujó de la bicicleta, agradezco haber escapado y que me hayan podido ir a buscar”, continuaba el relato de la mujer que logró escapar del ataque.

De esta situación personal de la Policía de Investigaciones se enteró mediante las redes sociales, lograron ubicar a la víctima y concurrieron hasta su domicilio para tomar la declaración y levantar la denuncia por lo ocurrido. Tal como lo informó el Subprefecto, Eduardo Charpentier.

“Nuestro personal tomó conocimiento a través de las redes sociales, de un hecho del que fue víctima una mujer, mayor de edad, ocasión en la cual, se procedió a identificarla con la finalidad de tomar contacto y cursar la denuncia correspondiente. Es el caso que, a través del análisis criminal, finalmente pudimos tomar contacto con la persona afectada y se cursó la denuncia respectiva. Se realizó el trámite administrativo correspondiente, se dio conocimiento al Ministerio Publico, se realizaron las diligencias de rigor y que ameritan este tipo de denuncias. En este caso, la denuncia se cursó por lesiones leves, se están realizando las diligencias actualmente, que tienen por finalidad, dar con el paradero del agresor”.

Por ahora, se espera la orden de investigar que emana el Ministerio Publico, con el objetivo de continuar las diligencias, “se reunirán mayores antecedentes, podremos reunir las pruebas necesarias y entregar la información al Ministerio Publico”, señaló el Subprefecto Charpentier. Respecto a los hechos de connotación sexual que advierte la víctima en sus redes sociales, el oficial de la PDI, señaló que, “la denuncia se cursó por el delito de lesiones leves, la verdad es que, dentro de la investigación que estamos realizando, la idea es establecer la dinámica de los hechos y por supuesto que, dentro de la investigación tenemos que establecer una serie de situaciones, que vamos a ir informando al Ministerio Publico”.

El Subprefecto, Eduardo Charpentier, hizo un llamado a la comunidad a evitar circular solos por lugares alejados de la ciudad y tomar todas las medidas preventivas que impidan ser víctimas de un delito.