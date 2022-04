La Asociación TEAcompañamos y Asperger Coyhaique lograron una masiva convocatoria en la Plaza de Armas de la capital regional, en un acto que buscó como objetivo concientizar sobre la inclusión de las personas con trastorno del espectro autista y reforzar el respeto y la comprensión de la condición en la sociedad. En Santiago, el Presidente Gabriel Boric también se hizo parte de las manifestaciones que pedían la pronta promulgación de la Ley de Autismo.

Coyhaique.- Ni el frío y la lluvia impidió que decenas de familias que son parte de la comunidad con espectro autista en la región se hicieran presentes este sábado 2 de abril -al mediodía en la Plaza de Armas de Coyhaique-, para conmemorar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que fue declarado el 18 de diciembre de 2007 por la Organización de las Naciones Unidas.

De la actividad participaron más de un centenar de personas encabezas por las directivas de TEAcompañamos y Asperguer Coyhaique, además de la Gobernadora Andrea Macías, el Delegado Presidencial Rodrigo Araya y los recientemente nombrados secretarios regionales ministeriales de Desarrollo Social y Familia, Educación, Salud, Agricultura, Bienes Nacionales, Justicia y el diputado René Alinco.

Bajo el lema “Un feliz viaje por la vida” este año 2022 se pone el foco en el derecho de las personas con trastorno del espectro autismo (TEA) y sus familias a disfrutar de una vida feliz.

¿Por qué es importante una campaña de concientización a nivel mundial? Porque cada vez hay más casos en el mundo. Todos los años se va actualizando el índice de cantidad de personas con autismo y ahora se dice que hay 1 cada 44. Por eso es importante informar, concientizar a las personas de que se trata el autismo para desmitificar, naturalizar y entender que se trata, más que discapacidad, de neurodiversidad, de personas que son diferentes de otra manera pero que viven entre nosotros.

¿Qué representa el color azul? El color azul se eligió porque tiene muchas variaciones y representa la calma del mar, cuando hay tormenta lo intempestivo que es, como irrumpe. Quienes idearon el color azul por el autismo fue por esta idea, el azul es cambiante y puede representar un montón de sensaciones como le pasa a una persona con autismo; a veces con alguna situación puede tener una actitud intempestiva y no la pueda explicar y reaccione y eso es lo que percibe el mundo, eso también pasa con el mar.

El Trastorno del Espectro Autista es una condición del neurodesarrollo que se caracteriza por la presencia de deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social. Además, las personas con este trastorno, pueden presentar patrones de comportamiento, de intereses o de actividades repetitivos con dificultades para hacer frente a cambios inesperados.

Las causas del Trastorno del Espectro Autista son genéticas, aunque los factores del entorno pueden interactuar con estos. Los cambios en los patrones de desarrollo cerebral son evidentes a partir de los 2 años. Estos reflejan antecedentes prenatales y perinatales. Además, este trastorno perdurará durante todo el ciclo vital de la persona.

El propio Presidente Gabriel Boric se sumó a las actividades en Santiago e indicó que “pude compartir con niñas, niños, cuidadores, quienes llevan una hermosa lucha por la concientización de personas con TEA, lucha con la que como Gobierno de Chile nos comprometemos a relevar y atender. No están solos y no están solas”, destacó.

La principal solicitud de la comunidad TEA nacional es la promulgación de la Ley de Autismo, normativa que ha “descansado” por cerca de cuatro años en la Cámara de Diputados, y que apunta a garantizar la atención médica y oportuna para personas con Trastorno del Espectro Autista otorgando medicamentos a personas diagnosticadas, además de terapias, asistencia y acceso libre e igualitario al sistema previsional de salud.