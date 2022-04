En las últimas horas se conoció la información del fallecimiento de una joven madre de 23 años y su pequeña hija de 3, quienes residían en Calbuco y horas previas a su deceso habrían consumido mariscos que presentarían altas concentraciones de veneno paralizante y que habrían sido extraídos en el litoral de Aysén, de una zona no autorizada.

Aysen.- Esta información la entregó la directora del laboratorio de marea roja de Puerto Aysén, doctora María Angélica Tocornal, recordando también un caso ocurrido a principios del mes de marzo, lo que ha llevado a realizar una serie de reuniones con los distintos servicios, para fortalecer la fiscalización y mensaje preventivo a la ciudadanía.

“Estamos trabajando bastante coordinados todo el intersector, debido a los altos niveles de toxina paralizante que tenemos en nuestro litoral, el sector donde los niveles son más altos es el Estero Quitralco y ese es el sector donde a principios de marzo falleció un tripulante de la décima región. Lo que hemos detectado a través de fiscalizaciones que ha realizado la Armada y Sernapesca, es que, hay muchas lanchas de la décima región, extrayendo en un sector no autorizado de la región de Aysén. Estamos tratando de coordinar y ver cómo podemos fiscalizar más acuciosamente, para evitar este traslado de mariscos desde la región de Aysén, donde tenemos niveles muy altos, a la región de Los Lagos. El fin de semana, tuvimos que lamentar el fallecimiento de una niña de 3 años y de la madre, por consumo de mariscos contaminados con toxina paralizante”.

Esta situación habría ocurrido producto de una extracción ilegal, lo que se sumó a un acto irresponsable de poner a disposición del consumo, los mariscos que no contaban con el análisis correspondiente, añadió la doctora Tocornal. “Para fallecer producto de esta toxina (paralizante), los niveles tienen que haber sido muy altos, niveles que la región de Los Lagos no tiene, por lo tanto, esa embarcación tuvo que haber ingresado en forma ilegal a extraer mariscos en la región de Aysén, llevarlos a la región de Los Lagos y en forma irresponsable, haberlos puesto al consumo de las personas”.

Ante esta situación y el aumento en el consumo de mariscos durante estos días, la autoridad llamó a la comunidad a comprar mariscos y todo tipo de productos del mar, solo en lugares establecidos y que cuenten con la resolución sanitaria que dé garantía de que fueron analizados y están aptos para consumo.