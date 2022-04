Con este galardón, Gin Tepaluma se posiciona entre los mejores destilados del mundo.

Coyhaique.- El primer gin de la Patagonia de Aysén, Tepaluma, se posicionó como uno de los mejores del mundo, luego de lograr Medalla de Oro con 95 puntos, en el International Wine & Spirit Competition (IWSC), certamen en el que participaron las mejores destilerías del mundo.

El Concurso Internacional de Vinos y Licores (IWSC) anunció los resultados de la evaluación de licores de 2022, posicionando al Gin Tepaluma como uno de los mejores destilados del mundo.

Un total de 85 jueces, predominantemente del Reino Unido, evaluaron a más de 4000 participantes en más de una docena de categorías de bebidas espirituosas, las que se evalúan en una escala de 100 puntos y se otorgan premios por Oro Sobresaliente (98-100 puntos), Oro (95-97 puntos), Plata (90-94 puntos) y Bronce (85-89 puntos).

Andrea Zavala, cofundadora de la destilería Tepaluma, detalló que buscando cumplir el sueño de hacer “joyas líquidas”, dejaron Bélgica y se aventuraron hasta llegar a la localidad de La Junta en la Región de Aysén, teniendo en mente aportar al currículum de bebidas de Chile para el mundo. “Para nosotros es un reconocimiento de que todo valió la pena. Esta medalla de oro es como decir: chicos lo lograron, sigan, están por buen camino. Cuando nosotros llegamos a Chile aún no había mercado para gin chileno. Entonces, que se reconozca a Tepaluma a nivel internacional, con una medalla de oro, para nosotros tiene una importancia enorme, pero más que eso es por Chile. Porque ahora también tiene en su currículum de bebidas buenas, aparte de buenos vinos, piscos y cervezas, buenos gin también”.

La nota de cata entregada por los jueces señala que Gin Tepaluma posee “una nariz lograda y audaz con cardamomo atractivo, cítricos maduros, enebro y pino. El paladar con cuerpo tiene una maravillosa concentración y textura con un final suave. Sería un Gin & Tonic perfecto”.

JOYAS LÍQUIDAS

Sobre los atributos que hacen especial a Gin Tepaluma, Andrea explica que el agua y los botánicos frescos, hacen de este gin una joya líquida que llega al alma. “Nos acercamos lo máximo posible a la naturaleza pura y prístina, porque todo comienza con la calidad del agua. El agua buena es necesaria para hacer muy buenos destilados. Luego están nuestros botánicos que, si bien en la industria es muy normal, usarlos secos o deshidratados, optamos por usarlos frescos, y por eso estamos aquí, pues corremos al bosque, sacamos los frutos y los usamos en nuestros procesos lo más fresco posible. Buscamos entregar lo que más se asemeje a probar esos frutitos, es decir, oler el bosque estando aquí”.

Agrega que, junto a Mark, su marido y cofundador de la destilería, vivieron en primera persona el boom del gin desde sus inicios en Europa. Probaron, viajaron, conocieron el mercado y los gustos, “y dentro de esos, queríamos uno que no entregara tanto alcohol, sino que el protagonista fueran los bosques de Aysén, la Carretera Austral y ese sentimiento de maravilla, que al beberlo llega al alma y te invita a celebrar la vida”.

APOYO CORFO

Cuando Andrea y Mark llegaron a la Región de Aysén, contactaron a Corfo y “desde el inicio nos han guiado en buscar soluciones. Siento que me han forzado a enfocar y a trabajar mejor. Te obligan a cuidar cada paso en tu emprendimiento. Entonces, desde el aprendizaje de ser más ordenado, más enfocado; el apoyo en cualquier problema pues tratan de buscar soluciones y el apoyo en entrar en contacto con otros emprendedores, son tres dimensiones que yo agradezco mucho y al equipo también. Corfo nos ha ayudado a sobrevivir el crecimiento loco de una manera organizada y con más contactos, y me siento eternamente agradecida”.

Fernando Johnson Durán, director (S) de Corfo Aysén, destacó la trayectoria de la empresa indicando que “son el mejor ejemplo cuando decimos que apoyar con fuerza el talento emprendedor e innovador, tiene frutos innegables. Tepaluma inició con el Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento en el 2018, que fue el empujón para concretar su idea de proyecto; luego en el 2019, participaron junto a otras mipymes de La Junta en el Programa PAR y ahora, a través del Programa Innova Región 2021 están creando un Whisky desde la Patagonia, guardando la tradición escocesa. Entonces, somos testigos del crecimiento de Tepaluma y son un ejemplo de perseverancia y buen orden en la administración de los fondos”.

PRÓXIMOS PASOS

Al primer país que Gin Tepaluma llegó fue Alemania, a un cliente mayorista que distribuye para la Unión Europea, teniendo presencia en Austria, Suiza, España y Bélgica, entre otros, y, por medio de otro cliente, llegaron a Dinamarca. “No queremos ser una empresa que manda todo al extranjero. Nunca vamos a abandonar a la Región de Aysén y a Chile con Tepaluma, entonces por ahora con eso estamos bien. Invertiremos en agrandar capacidad para incluir en el futuro a Asia, pero por ahora queremos quedarnos con un mínimo del 50% en Chile. Actualmente, estamos en el proceso de hacer whisky, entonces no da para estar en todas, pero con la Unión Europea, más Estados Unidos, Chile y Argentina para comenzar, estamos muy contentos”, concluyó.