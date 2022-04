Próximos a Semana Santa, autoridades ayseninas evalúan estrategias de intervención y reforzamiento de medidas por fenómeno de marea roja.

Aysén.- El alcalde Julio Uribe Alvarado, la jefa del laboratorio de la Seremi de Salud de Aysén, María Angélica Tocornal y el empresario local Alejandro Bahamondes, sostuvieron una reunión preliminar en la Delegación Presidencial con el representante del órgano provincial, Jorge Salfate, ante el fenómeno de marea roja y la extracción ilegal de mariscos con alto niveles de veneno paralizante.

La autoridad edilicia en las dependencias del edificio, manifestó la preocupación junto al delegado presidencial por el destino final de los decomisos de la región, así como la necesidad de mayor fiscalización tras la secuencia de casos emergentes por intoxicación de marisco, producto que al disponer de altos niveles de veneno paralizante ocasionó el fallecimiento de una persona el mes pasado en Aysén, y este fin de semana de un menor en Calbuco, mientras que los tres adultos que lo acompañaban se encuentran en estado de gravedad.

Ante los hechos, Tocornal manifestó que han estado reuniéndose con “el Comité de Marea Roja y coordinando fiscalizaciones en distintas partes, tanto puertos como en pescaderías, y también en lugares de extracción. Para esto nos ha apoyado la armada y también Sernapesca, quienes han estado haciendo fiscalizaciones y detestado lamentablemente que están entrando muchas embarcaciones de la Región de Los Lagos a la Región de Aysén de manera ilegal, además de extraer mariscos en sectores no autorizados”.

“Hay un tema de responsabilidad aquí de los extractores que vienen de otras regiones y no respetan la normativa sanitaria en nuestra región, poniendo en riesgo la salud de las personas”, complementó la representante de la Seremi de Salud. Actualmente se encuentran en coordinación con el Comité Regional de Marea Roja para continuar con la fiscalización y retener al interior del territorio los mariscos extraídos en sectores no autorizados.

Razón por la cual estuvo presente el empresario Alejandro Bahamondes entre los asistentes. “A través de la empresa que hoy tiene la recolección de los residuos domiciliarios y el destino final de esto, se ha llegado a un acuerdo para trasladar y darle un destino a estos decomisos que en definitiva se realizan por tema de salud pública”, detalló el alcalde Uribe.

En tanto, Bahamondes resaltó el compromiso que como empresa tienen con la comunidad, informando que los decomisos de mariscos al vertedero serán sin costo para la Delegación Presidencial y Municipalidad de Aysén.