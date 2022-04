Durante los últimos días, se han viralizado a través de redes sociales videos que muestran peleas entre estudiantes, uno que involucra a un joven del liceo San José UR grabado en las cercanías del colegio y otro video donde dos niñas se enfrentan al interior de una sala de clases, en el liceo Politécnico.

Puerto Aysen.- Ambos registros han sido compartidos una gran cantidad de veces y poseen muchos comentarios. En ambos casos, las directoras de estos recintos educacionales, repudiaron los actos y aseguraron que se tomaron las acciones correspondientes, según el protocolo de cada liceo.

En el caso del liceo Politécnico A N°1, que es donde se graba el video más reciente, su directora María Celeste Rojas, fue clara en señalar que esto no cuenta con ninguna autorización y que subir ese material a las redes sociales, es algo absolutamente ilegal.

“Si efectivamente ese video se grabó, no tenemos claridad todavía quien lo grabó, en ningún caso cuenta con la autorización del establecimiento. Aprovecho de decir que, grabar a menores de edad, subirlo a redes sin autorización de esos menores de edad, es un delito y es importante que la gente lo sepa. Yo también soy mamá y ver que hay estudiantes que podrían ser perfectamente los hijos de uno en redes, sin autorización de ellos, sujeto al escrutinio de cualquiera, sujeto a que mire eso cualquier extraño, no me parece correcto”, señaló María Celeste Rojas.

La directora del liceo Politécnico de Puerto Aysén, enfatizó que como establecimiento en ningún caso existe tolerancia a la violencia y es algo que está definido desde hace mucho tiempo.

“Desde el liceo tenemos claro cuáles son nuestras políticas en estos casos, no hay tolerancia a la violencia, los protocolos del liceo existen desde antes, nosotros no reaccionamos frente a una pelea inventando cosas que no estén desde antes. Los manuales de convivencia pasaron el año pasado por la aprobación del Consejo Escolar, se entregan al momento de la matrícula, este año partió con los escolares nuevos y con todos los estudiantes del liceo, revisando justamente cada uno de esos manuales. Dentro de las sanciones más duras esta justamente la agresión, porque no puede ser parte que, dentro de la convivencia, ya a esa edad, este la violencia como un medio legítimo de entenderse y eso es importante”.

María Celeste Rojas, confirmó que los y las estudiantes que fueron parte de la pelea viralizada en redes sociales fueron sancionados con la suspensión de clases por algunos días. Pero junto con ello, el establecimiento sigue acompañando y formando a los y las jóvenes que se ven involucrados en este tipo de situaciones, señaló la directora.

LICEO SAN JOSE

Otro caso donde jóvenes se enfrentan, esta vez, en la vía publica y donde uno de los protagonistas es alumno del liceo San José UR, la directora de este colegio aseguró que es un video de un hecho ocurrido hace algún tiempo y donde ya se tomaron las medidas que establece el protocolo interno del establecimiento.

En base al fondo del problema, Marcela Castro, cree que un rol fundamental en evitar estas conductas lo tienen los adultos.

“Efectivamente, como ya circuló en redes sociales el conflicto en el que habían estado involucrado dos adolescentes, yo creo que, el primer llamado es a los adultos a corregir, a construir espacios que sean pacíficos, porque nosotros no podemos hacer de esto una noticia. Yo quiero señalar que, como liceo en primera instancia estamos muy preocupados de poder educar, de poder contener esas emociones, esas malas gestiones de emociones que tienen los estudiantes y que tenemos todos de alguna manera participar”.

Marcela Castro, agrega que, “cuando un niño tiene una conducta violenta o no sabe cómo encausar los problemas que tiene, el primero en hacerse responsable de esta situación es la familia. La familia tiene que educar y ¿Cómo educa?, con pautas, con conductas que de alguna manera le vayamos transmitiendo a nuestros adolescentes hijas e hijos, que no propicien enfrentamientos tan violentos. En cuanto a lo que está circulando, yo lo lamento porque se creó desde un perfil falso, con muchas faltas de ortografía y que corresponde a un niño del liceo, algo que ocurrió hace bastante tiempo”.

Las directoras de ambos colegios llamaron a la comunidad e evitar la circulación y viralización de este tipo de imágenes, lo importante destacaron, es enfrentar este problema como sociedad, partiendo desde los hogares.