Estas regulaciones sanitarias, plantean además la flexibilización para el no uso de mascarillas en lugares públicos, siempre y cuando se determine que una zona se encuentra en Fase de Bajo Impacto Sanitario.

Aysén.- A partir del próximo 14 de abril, el Ministerio de Salud pondrá en ejecución el nuevo plan “Seguimos cuidándonos, Paso a Paso”, el cual estará compuesto por tres fases: Bajo, Medio y Alto Impacto Sanitario, las cuales tienen la particularidad que en cualquier espacio cerrado, el uso de la mascarilla será obligatorio.

En este contexto, la Seremi de Salud Aysén, Carmen Gloria Monsalve Gómez, indicó que estas medidas responden a una nueva etapa en el manejo de la pandemia por COVID-19. “El próximo jueves 14 de abril, el Ministerio de Salud pondrá en ejecución las modificaciones del plan Paso a Paso, estas contemplan la obligatoriedad del uso de mascarilla en los espacios cerrados y de alto impacto sanitario. Permitiendo a su vez, la optimización de su uso en la fase de bajo y medio impacto sanitario, en ambientes abiertos, siempre y cuando podamos resguardar el metro de distancia”.

De esta forma, el uso de mascarillas en las diferentes fases y escenarios se determina según 2 factores principales: la posibilidad de aglomeración de personas en el lugar y la posibilidad de establecer distancia entre personas. Así, la fase de Alto Impacto Sanitario obliga al uso de mascarilla en todos los lugares cerrados o abiertos; mientras que las fases de Medio y Bajo Impacto Sanitario hacen obligatorio su uso en lugares cerrados y en todo espacio abierto donde no se pueda mantener una distancia física mayor a 1 metro.

Respecto de las fases en que estará cada región, esta información se entregará los días martes en balance Minsal, donde incluso podrán incluirse retrocesos en las zonas donde se produzca una mayor circulación de COVID-19.

Fase Bajo Impacto Sanitario

Esta fase es la de menor restricción dentro de las 3 etapas centrales del plan Paso a Paso, también determinada según niveles de presión sobre la red asistencial, la circulación viral y la prevalencia de enfermedad grave y fallecimiento. La cobertura de vacunación es uno de los indicadores favorables más importantes para llegar a esta instancia.

• El uso de mascarilla será obligatorio en todo espacio abierto donde no se pueda mantener una distancia física mayor a 1 metro, y siempre será obligatorio en todo espacio cerrado.

• Se exigirá el pase de movilidad.

• Se podrán realizar reuniones en espacios sin restricciones de aforo ni distancia física. Todas las personas deberán contar con su pase de movilidad.

• Se permitirá realizar eventos masivos sin restricciones de aforo, aunque siempre con mascarilla y pase de movilidad.

Fase Medio Impacto Sanitario

Considera un escenario donde nos exponemos a una mayor presión sobre la red asistencial, a una mayor circulación viral y ocurrencia de enfermedad grave y fallecimientos, así como a mayores índices de ocupación hospitalaria y consultas respiratorias, que en la fase previa de Bajo impacto sanitario.

• El uso de mascarilla siempre será obligatorio en espacios cerrados, y en todo espacio abierto donde no se pueda mantener una distancia física de más de 1 metro.

• Se exigirá pase de movilidad en todos los lugares.

• En espacios cerrados las personas deberán mantener distancia física de al menos 1 metro, y el pase de movilidad será obligatorio.

• Los eventos masivos tendrán un aforo máximo de hasta 10 mil personas, con mascarilla y pase de movilidad, siempre que el espacio del recinto permita la distancia física establecida.

Fase Alto Impacto Sanitario

Esta fase corresponde al más grave de los escenarios centrales que maneja el nuevo Plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso, y está determinada por una circulación viral alta y creciente, una proyección crítica de la posible presión sobre la red asistencial y una mayor ocurrencia de enfermedad grave y fallecimientos.

• El uso de mascarilla siempre será obligatorio en todos los espacios, abiertos y cerrados.

• Se exigirá pase de movilidad en todos los lugares.

• En espacios cerrados las personas deberán mantener distancia física de 1,5mts y el pase de movilidad será obligatorio.

• Se permitirá realizar eventos masivos con un aforo máximo de hasta 200 personas, supeditado al uso de mascarilla y a la exigencia de pase de movilidad. Los aforos específicos por tanto quedan sujetos al metraje del lugar.