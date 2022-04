La logística de la empresa Hendaya, no estaría dando abasto, “no llegan los congelados, no llegan las verduras, llegan los productos a medias”, añadió Tamara Villegas.

Aysen.- Definitivamente la crítica hacia la empresa a cargo de abastecer y entregar la alimentación en los colegios de la región de Aysén ha sido transversal, comenzando por las propias manipuladoras de alimentos, quienes hace poco más de dos semanas realizaron una manifestación, luego el malestar de los apoderados, autoridades regionales y locales, han dado cuenta de su molestia por la deficiente labor de esta entidad privada.

Ahora, la directora de educación municipal de Aysén, Tamara Villegas, señaló que la problemática continua, ya que, “la verdad de las cosas es que, nosotros estamos con bastantes inconvenientes, todos los días nos están informando situaciones de falta de alimentación, no llegan los congelados, no llegan las verduras, llegan los productos a medias. Entonces, nosotros en los jardines infantiles hemos debido apoyar la entrega de alimentación de los insumos que les faltan muchas veces, para que puedan tener esta alimentación los niños y los funcionarios a diario”.

Este es un tema bastante complejo y preocupante, añadió Tamara Villegas, es por eso que, han sostenido conversaciones con la Seremi de Educación sobre esta materia. “Es una situación que ha sido bastante difícil, hemos estado en conversaciones con la Seremi de Educación y lo que nos indican es que, están en una situación compleja. Lo que se visualiza es que, la logística de la empresa no está dando abasto. Este es un tema que vamos a tener que ir evaluando paulatinamente, porque si no se soluciona de aquí a los próximos días, o sea, ya hemos realizado todas las instancias, hemos oficiando a JUNAEB, a la Seremi de Educación, sin resultados positivos. Esperamos que esto se solucione a la brevedad, sino vamos a tener que generar un plan b, de como se viene esta situación”, puntualizó la directora de educación municipal Aysén, Tamara Villegas.