Toma de puente, protestas en las afueras de la cárcel de Puerto Aysén, diversas reuniones, son las que han sostenido los familiares de cinco internos que por disposición de Gendarmería fueron derivados al complejo penitenciario de Puerto Montt.

Aysen.- La mayor angustia y preocupación de los padres de estos jóvenes es que, al estar lejos de ellos, no los podrán visitar ni conversar en persona los días que les corresponde visitas. A tal punto llegó la desesperación de los familiares que, el padre de uno de los internos se auto infirió graves quemaduras en las afueras del CDP de Aysén, que lo tienen en estado grave en el hospital de Coyhaique.

Todo esto tiene muy preocupada a la madre de uno de los internos, Laura Pacheco, quien desde que se enteró del traslado de su hijo ha pedido explicaciones a Gendarmería.

“¿Por qué no nos avisaron a nosotras como mamás?, ¿Por qué tuvimos que saberlo por terceras personas? Y por eso yo digo que, aquí hay muchas irregularidades, porque, así como se llevaron a nuestros hijos, se han llevado a mucha juventud de aquí de su región. Ormazábal (oficial de Gendarmería en Aysén), yo le digo mira como le voy a llevar cosas a mi hijo a Puerto Montt, yo no tengo a nadie y me responde, puede mandársela por Chilexpress. O sea, ¿de qué estamos hablando?”.

Respecto a las posibles causas del traslado de los internos ayseninos a Puerto Montt, otra de las madres, Luz Figueroa, señala que supuestamente serian un peligro para la población, recalcando que, hasta el día de hoy, Gendarmería no les ha informado de manera oficial el motivo del porque se llevaron a su hijo y otros cuatro reclusos a Puerto Montt.

“Tuvimos acceso a la carpeta donde Gendarmería dice, porque de sacar a los jóvenes y es solamente porque ellos suponen que es un peligro para la población penal, son todos supuestos. Los chicos hasta ahora, hasta el momento que ellos fueron condenados, tuvieron buena conducta, eso está en los informes y eso está a la vista, nosotros lo podemos presentar. Entonces, es netamente de Gendarmería, ellos querían sacar a los chiquillos de acá, pero esto no te deja dormir, si lo llevan a otra región, eso es lo mismo que le decía al señor Ormazábal, ¿Qué espera él, que yo vaya a buscar a mi hijo en un cajón? O sea, yo no puedo seguir mi vida normal y hasta el día de hoy, yo no he recibido ningún llamado de Gendarmería que me diga, su hijo fue trasladado a tal parte, todo ha sido extraoficialmente”.

El día 7 de abril, la Corte de Apelaciones de Coyhaique, acogió un recurso de amparo interpuesto por el abogado defensor de estas cinco personas y la vez, decretó, “el retorno al Centro de Detención Preventiva de Aysén, para dar cumplimiento al saldo de su condena, debiendo cumplirse a la brevedad”.

Por ahora, Laura Pacheco y luz Figueroa, esperan que lo resuelto por la Corte de Apelaciones continúe la tramitación que corresponde y finalmente los cinco jóvenes que fueron derivados a la cárcel de Puerto Montt, regresen al CDP de Puerto Aysén y cumplan su condena en la región. De lo contrario, no descartan continuar movilizándose y exigiendo que sus familiares vuelvan a la zona.