“Pensamos diseñar y construir una infraestructura para el buen vivir, lo que dice relación con ser buenos vecinos y no pensar solamente en una infraestructura que sirva a los usuarios, sino que además sirva y sea amigable con toda la comunidad y con el Medio Ambiente”, afirmó el SEREMI del MOP.

Aysén.- Una serie de reuniones con los equipos de las Direcciones Regionales del MOP y paralelamente con la Delegación Presidencial Regional y las Delegaciones Provinciales ha estado realizando el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Patricio Sanhueza Ulloa el objetivo de acordar junto a los diversos sectores y representantes de la comunidad alternativas de solución a una importante serie de desafíos y/o materias pendientes que son de suma urgencia para la comunidad abordar a la brevedad.

“Partimos nuestra gestión trabajando internamente con los equipos para escuchar y conversar con ellos respecto de sus preocupaciones y necesidades, así como también transmitirles esperanza en este nuevo gobierno y confianza en que la carrera funcionaria vuelva a tener un rol preponderante en nuestro Ministerio. Paralelamente, junto a los equipos hemos realizado un diagnóstico en detalle de la situación actual en materia de inversión, obras construidas, en ejecución y obras que hoy presentan importantes problemas que afectarán a los usuarios y que a partir del 11 de marzo son parte de la cartera de desafíos que estamos asumiendo”.

Hoy -agregó la autoridad regional del MOP- “el diagnóstico demuestra que tenemos dos contratos en la Ruta 7 que van a ser liquidados y por lo tanto, las obras van a tener un período de tiempo de discontinuidad en su ejecución lo que afectará a nuestros usuarios y usuarias de la red vial en ese sector e impactará negativamente en la absorción de mano de obra y en el área productiva y económica de la región, por lo que hoy estamos concentrados en buscar soluciones viables a estas situaciones heredadas, para dar continuidad a la ejecución de estas obras que son de gran relevancia; a esto se agrega, que hay alrededor de dos contratos más en los que no tenemos certezas respecto de su ejecución en otros sectores de la región, por lo tanto para Vialidad, que es la Dirección Regional del MOP que tiene a su cargo del orden de un 80% de la inversión ministerial, esto es grave, porque no nos permite avanzar al ritmo que necesitamos para poder llevar a efecto estos cambios”.

Pero no todo son noticias negativas, agregó la autoridad sectorial porque “estamos avanzando en la licitación de la pavimentación del camino hacia lago Atravesado y también estamos avanzando en el proceso expropiatorio de cuatro rutas para el proyecto de mejoramiento de caminos varios de la comuna de Coyhaique y de la Ruta 265-CH cruce Maitén-Guadal. Existe un avance realizado del año pasado en el camino puente Osses- escuela El Claro hacia el sector Huemules y también desde el sector puente Osses con dirección hacia el sector de Las Antenas. Adicionalmente, en un tercer camino que se ha avanzado bastante en materia de expropiaciones es el de Tejas Verdes a las Bandurrias, por lo tanto hoy lo que vamos a hacer es completar otras etapas del plan expropiatorio para preparar a fin de este año las respectivas licitaciones. Hoy estamos ejecutando lo que se programó el año pasado y que está incluido en el Decreto de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda, por lo tanto, este año no tenemos mucho margen para hacer modificaciones, y lo lógico es ejecutar las obras ya programadas y solucionar los problemas heredados, así que en ese sentido la buena noticia es que todas las obras que podamos ejecutar las vamos a concretar. Estamos también trabajando internamente en el Programa de Conectividad Interior, que sabemos es muy sentido por la comunidad y el que aborda caminos de menor estándar en donde hoy día no contamos con infraestructura pública y/o puentes, y en donde nos piden exigencias superiores como tener las fajas inscritas para poder materializar estas obras, por lo tanto estamos trabajando en ello debido a que el año pasado no se pudo realizar obras y queremos enfocar nuestros esfuerzos este año en este programa también para poder concretar obras. En otras áreas del MOP vamos a continuar trabajando en el Plan de Cuencas que hoy día ejecuta la Dirección de Aguas, vamos a avanzar en generar nuevos y más diseños y obras de Servicios Sanitarios Rurales para el abastecimiento de agua potable rural; también hemos conversado con el Delegado Presidencial Regional respecto del Convenio de Programación para la pavimentación de la Ruta 7, y de efectuar un catastro de todos los proyectos que tenemos tanto en ejecución como en etapa de idea y generar una instancia de trabajo coordinado entre las diferentes Instituciones e instancias de financiamiento para la ejecución de obras de diversa índole. Nuestro enfoque estos cuatro años es pensar los diseños y construir infraestructura para el buen vivir, lo que dice relación con ser buenos vecinos y no pensar solamente en una infraestructura que sirva a los usuarios, sino que además sirva y sea amigable con toda la comunidad y con el Medio Ambiente”.

Con respecto a las obras inconclusas que se encuentran en el acceso norte a la ciudad de Coyhaique, el SEREMI del MOP informó que “estamos logrando finiquitar la parte administrativa del contrato anterior, lo que nos va a permitir preparar una nueva licitación y terminar esas obras que incluyen la construcción de una rotonda, terminar el acceso al puente, señalización, delimitación y otras partidas que no fueron ejecutadas, así que esperamos durante este año poder dar inicio al proceso de licitación de esa obra”.

Consultado respecto a la situación de conectividad entre Chile Chico y Puerto Ingeniero Ibáñez e interior, Patricio Sanhueza señaló que “esa es nuestra mayor ocupación y preocupación. Estamos trabajando con los equipos del Ministerio de Transportes, de la Delegación Presidencial Regional y Delegación Provincial de General Carrera para avanzar y dar premura a las soluciones para mejorar las condiciones de conectividad lacustre de la comunidad y alternativas de solución definitiva”.