A partir de este jueves 14 de abril, la región de Aysén se encontrará en Alerta Nivel 1, que no exige requisitos para la salida o ingreso del territorio nacional.

Aysén.- Producto de las condiciones geográficas de la región de Aysén, las nuevas modificaciones al plan de Fronteras Protegidas presenta una excepcionalidad en los controles de ingreso y salida hacia Argentina desde esta zona del país. La cual operará solo en las fases de Alerta Nivel 2 y 3, otorgando – a través de un documento especial que deberá ser solicitado en las oficinas de la Autoridad Sanitaria- un permiso de 24 horas para trasladarse desde y hacia territorio trasandino.

Modalidad que fue detallada por la Seremi de Salud Aysén, Carmen Gloria Monsalve. “A partir de mañana jueves 14 de abril. Comienzan estas modificaciones del plan fronteras Protegidas, donde nuestro país inicia en Alerta Nivel 1 que es el escenario epidemiológico más favorable, y por tanto eso levanta las restricciones para el tránsito de las fronteras que se encuentran habilitadas, Jeinimeni y Humueles, por lo tanto es importante que la comunidad entienda que este 14 de abril se levantan las restricciones que generaban muchas complicaciones para el tránsito de los usuarios, como el test PCR, exigencia de cuarentenas y el seguro médico. En adelante, dependiendo de la circulación de las variantes que puedan presentarse en el territorio nacional o en los países fronterizos, puede ser que avancemos a una Alerta Nivel 2 o 3, en esas situaciones si existirán restricciones para que la gente de Chile Chico se desplace por los pasos fronterizos, como el test de pcr, validación del esquema de vacunación y la necesidad de testearse al momento de cruzar la frontera. Independiente de la etapa de alerta en que nos encontremos de los pasos fronterizos, la gente que vive y reside en Chile Chico o que necesite moverse hacia Argentina o Coyhaique por esos pasos fronterizos, va a poder hacerlo portando un certificado que será otorgado por la autoridad sanitaria exponiéndose a un testeo aleatorio en los paso fronterizos”.

Por su parte, el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya, señaló “desde que asumimos en esta delegación, y luego con la llegada de la seremi de salud, hicimos todas las gestiones para hacer llegar la demanda ciudadana de la comunidad de Chile Chico para poder habilitar estos pasos fronterizos sin solicitud de PCR, y este adelantamiento que se inicia mañana es exclusivo para nuestra región, por lo tanto, esto es un reconocimiento a la gestión de nuestra seremi que pudo lograr que administrativa y legalmente pudiéramos dar este anuncio para que la comunidad de Chile Chico sepa que pueda transitar libremente por las fronteras, tanto hacia Coyhaique como hacia los Antiguos, de ir y volver durante el día”.

Cabe recalcar, que para hacer efectivo ese permiso de 24 hrs deberán acercarse a las oficinas de los Departamentos de Acción Sanitaria de las oficinas de Chile Chico o Coyhaique, donde los usuarios deberán cumplir además con los requisitos que se exigen para las Alertas Nivel 2 y 3 del Plan Fronteras Protegidas.

Medidas Control de Fronteras

Otras de las modificaciones que fueron presentadas por el Ministerio de Salud, está relacionada con la aplicación de nueva medidas para el control de fronteras donde se establecen tres niveles:

.- Alerta Nivel 1. Sin restricción de viajes (requiere pasaporte sanitario -solicitud C19, homologación voluntaria para acceder al pase de movilidad; se recomienda test diagnóstico antes de ingresar al país, y al mismo tiempo, se realizará test diagnóstico aleatorio al ingreso; seguro de salud COVID-19 para no residentes)

.- Alerta Nivel 2. Restricción de viajes parcial (requiere pasaporte sanitario – C19-; homologación de vacunas obligatoria; exigencia de test de diagnóstico antes del ingreso al país; test de diagnóstico al ingreso al país; seguro de salud COVID-19 para no residentes).

.- Alerta Nivel 3. Restricción total de viajes (requiere pasaporte sanitario – C19-; homologación de vacunas obligatoria; exigencia de test de diagnóstico antes del ingreso al país; test de diagnóstico al ingreso al país; seguro de salud COVID-19 para no residentes).

En este contexto, a partir del 14 de abril, las fronteras habilitadas del país estarán en Alerta Nivel 1.

Para mayores informaciones acerca del plan Paso a Paso y Fronteras Protegidas, visita: https://www.minsal.cl/plan-seguimos-cuidandonos-paso-a-paso/