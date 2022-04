Debido a la pandemia la actividad estuvo suspendida durante dos años y este 2022 retomó su versión número 10. Fue organizada por el Consejo de la Cultura de Puyuhuapi, con recursos del Gobierno Regional más el apoyo de la Municipalidad de Cisnes, a través de su área de Fomento Productivo y el Per Turismo.

Puyuhuapi.- Tras dos años de pandemia, donde muchas actividades masivas y con participación de la comunidad fueron suspendidas, este año y tomando todas las medidas preventivas, se pudo desarrollar la décima versión de la Fiesta Costumbrista “entre Curanto y Cuchen” de Puyuhupi, la que contó con gran concurrencia de público provenientes de otras localidades de la región e incluso de otras regiones del país.

Este es un evento que se realizó en el gimnasio local, organizado por el Consejo de la Cultura de Puyuhuapi, contó el financiamiento del Gobierno Regional de Aysén, el apoyo del Per Turismo y de la Ilustre Municipalidad de Cisnes, a través de su área de Fomento Productivo que dirige Lorena Lehnebach.

El Alcalde, Francisco Roncagliolo, valoró que se estén retomando las actividades con la participación de las localidades, recalcando que debemos mantenernos en alerta, debido a que la pandemia aun continua.

“Muy contento no solo como Alcalde, sino que también como comuna, de que podamos volver a realizar este tipo de actividades, agradecido del Gobierno Regional que bajó recursos a través de Sernatur, del Per Turismo que también estuvo presente acá, llevando adelante la actividad, como así mismo, la organización del Consejo de la Cultura de Puyuhuapi y obviamente los fondos municipales que han sido destinados para festividades costumbristas. Retomamos esta décima versión, con expectativas, pero también con la tranquilidad de que se están haciendo las cosas bien y que obviamente se abre una oportunidad después de dos años que no la pudimos realizar, para que nuestros prestadores de servicios, nuestros productores locales y la gente en general pueda disfrutar de un espacio como este. La idea es que, sigamos incentivando la participación, que sigamos incentivando todas las que sean actividades masivas, pero también con el autocuidado, que ese es el mensaje final, nos vamos a atrever y nos estamos atreviendo a hacer las cosas, pero invitamos a cada uno de nosotros a seguirnos cuidando”.

A esta décima fiesta costumbrista de Puyuhuapi, llegó el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya, quien pudo degustar algunas de las presentaciones y relevó la participación de la ciudadanía. “La alegría aquí de la comunidad ha sido notable y estoy muy contento porque aparte de haber comido unos kuchenes exquisitos y ahora vamos al curanto, veo que la gente está muy contenta. Yo creo que, después de todo este tiempo de aislamiento y pandemia, el poder hacer este encuentro con el Consejo de la Cultura de Puyuhuapi es muy importante y los felicito. La organización ha sido notable y que esto se mantenga todos los años ojalá”.

De igual forma, Pamela Rodríguez, presidenta del Consejo de la Cultura de Puyuhuapi, quiso destacar todo el trabajo que considera este tipo de eventos, donde contaron con el apoyo del Gobierno Regional y su Gobernadora, el Municipio de Cisnes, su Alcalde y el área de Fomento Productivo.

“Como organización, contentos por la décima versión del Curanto y Kuchen, una fiesta pos pandemia, que se sacó adelante con el equipo y el coraje, principalmente dar las gracias a la oficina de fomento productivo Lorena Lehnebach, Carolina Olivera, Héctor Parada, personas que trabajan en el Municipio, todos colaboradores. Porque si bien, la gente llega al gimnasio, ve que esta bonito, pero hay un gran trabajo detrás que es por muchos días, la coordinación, así es que, agradecer al Alcalde que estuvo a la altura, Andrea Macías, la Gobernadora Regional, ella fue la que comprometió los recursos y a todos los que participan. A los niños que bailaron y que disfrutamos todos, ver el talento y ver que el folclore no muere, sino que siguen las tradiciones locales y sobre todo que son niños de Puyuhuapi. A todos los que participaron, a la gente que coloca su stand, gracias a todos por hacer posible este evento”.

Los visitantes pudieron degustar de la gastronomía local, curantos, ceviches, kuchenes y mucho más, así como también de las presentaciones folclóricas del grupo “Niños de Puyuhuapi” y de la Agrupación “Danza y Tradiciones”. Además, hubo música regional a cargo del grupo Ruta 7, Catezi, culminando con la fiesta con la presentación del grupo “Cichando pa’no aflojar”.