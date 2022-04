La Seremi de Educación Isabel Garrido Casassa y su par de la Mujer y Equidad de Género Andrea Méndez dieron el vamos en el Liceo Politécnico A 1 de Puerto Aysén a la primera de una serie de Jornadas Hacia una Educación No Sexista, instancia a la que se invitó a participar a todos los establecimientos educacionales del país.

Aysén.- Las autoridades entregaron detalles de orientación pedagógica y formativa de esta jornada, la que se organizó en todo el país tras las denuncias de acoso y abusos por las que protestaron estudiantes de distintos liceos a inicios de este año. El objetivo es abrir espacios de diálogo y encuentro e iniciar un proceso de sensibilización ante prácticas sexistas, para fomentar relaciones de igualdad y respeto entre hombres y mujeres, y restaurar las confianzas entre las comunidades educativas.

Durante el día la Seremi concurrió también hasta la Escuela Nieves del Sur de Coyhaique donde se realizó un encuentro de diálogo similar con la activa participación estudiantes de 7°y 8° año básico del plantel. Estuvieron presentes como relatores los integrantes de la Agrupación Diversa Patagonia, quienes abordaron el tema de las disidencias sexuales.

Para organizar esta jornada, los establecimientos recibieron orientaciones para equipos directivos y material pedagógico diferenciado para 7°-8°, I°- II°, III°- IV°. Ver orientaciones.

La Seremi de Educación Isabel Garrido Casassa expresó que “Para nosotros como Ministerio de Educación, y también como Gobierno que se declara feminista, es fundamental instalar estas temáticas y darnos cuenta de que los espacios escolares son los primeros formadores. Este tema también lo hemos relevado en la región a través de un foro virtual en el que participó la Diputada Emilia Schneider y la representante de la Red Austral Pedagógica Feminista REDAPEF Javiera Rodríguez, con quien abordamos con una mirada integral la necesidad de avanzar en una educación integradora y no sexista”.

En tanto, Andrea Méndez, Seremi de la Mujer y Equidad de Género comentó que “Junto a la Seremi de Educación hoy quisimos reconocer a las comunidades educativas, como el Liceo Politécnico A1 de Puerto Aysén, que han comprendido la urgencia de este problema, así como otras comunidades educativas del país que en sintonía, hoy cambiaron sus actividades, en los niveles de 7° básico a 4° medio, para detenerse a dialogar sobre cómo, entre todos y todas, podemos comenzar a avanzar hacia una educación no sexista e inclusiva dentro de nuestras escuelas”.

Los documentos y el material pedagógico para estas jornadas fueron diseñados en una mesa de trabajo integrada por representantes del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el INJUV, las tres subsecretarías del Ministerio de Educación –Educación, Educación Parvularia y Educación Superior-, la Superintendencia de Educación, la Agencia de Calidad y la Unidad de Currículum y Evaluación. Asimismo, su estructura y objetivos fueron socializados con actores de la sociedad civil especialistas en temáticas de género y disidencias sexuales.