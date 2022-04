La iniciativa, que comenzó hace 2 años, busca resolver cirugías ginecológicas de alta complejidad en el Hospital Regional Coyhaique en conjunto con el staff UC, evitando así el traslado de mujeres con cáncer ginecológico a otros hospitales del país.

Coyhaique.- “En octubre de 2021 vine a Urgencia por una bronquitis y diarrea muy fuerte. Me hicieron un scanner y descubrieron un tumor en el lado izquierdo grado 3, no era simple (…) A los días me dijeron que estaba lista para el operativo del 11 de noviembre. Ahí empezó mi lucha”, relata Juana, una de las cerca de 20 pacientes oncológicas que han sido intervenidas en el Hospital Regional Coyhaique gracias al convenio con la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile y su Red Salud UC.

Este convenio ha permitido que en los últimos dos años, una veintena de mujeres hayan podido ser operadas en Coyhaique, sin tener que ser trasladadas a otros hospitales del país, lo que sin duda ayuda en el proceso de recuperación de estas pacientes, que junto con la cirugía de alta complejidad, deben someterse a ciclos de quimioterapia.

“Este es un convenio que tiene continuidad, no ha sido venir una vez y dejar todo botado. Estamos tratando de venir a Coyhaique cada 6 a 8 semanas. Esta iniciativa permite que las pacientes se mantengan en su ambiente, porque las patologías oncológicas conllevan una serie de complejidades, incluyendo la red de apoyo, los cuidadores y la salud mental. Que puedan mantenerse en su lugar de origen, de todas maneras favorece la evolución de las pacientes”, explica el Dr. Miguel Urzúa, ginecólogo oncólogo de la Red Salud UC.

El Dr. Urzúa hizo hincapié en que si bien el HRC no cuenta con especialistas en gineco oncología, tanto el recurso técnico como el humano ha permitido llevar a cabo este tipo de operaciones. “Es importante que la gente sepa que acá se hacen cirugías de mayor complejidad, y si bien faltan especialistas, el recurso está, y hay mucho potencial, lo que permite y facilita hacer cosas buenas, intervenciones que se hacen al mismo nivel que en Santiago”, sostuvo.

En ese sentido, el Dr. Emiliano Pertossi, miembro también del staff UC quien también se desempeña en el Hospital Sótero del Río, precisó que algunas de las intervenciones realizadas en esta ocasión fueron una histerectomía radical a pacientes con cáncer cervicouterino y una cirugía de cáncer de ovario. Esta última es la operación a la que se vio sometida Juana. “Es una cirugía que se hace luego de recibir 3 ciclos de quimioterapia, y que realizamos en conjunto con el equipo de cirugía digestiva, con un manejo multidisciplinario interesante, coordinado desde Santiago y Coyhaique”, señaló el profesional.

En el caso de Juana, quien prefirió no dar su nombre completo para esta entrevista, recordó que hace poco más de un año su marido también tuvo cáncer, pero debió ser trasladado a Santiago para su tratamiento, lo que fue una gran complicación para la familia, tanto económica como emocionalmente.

“Estamos encalillados hasta el 2030 por los costos que tuvimos que pagar. Todo eso yo no lo viví. Estoy aquí en mi casa gracias a este operativo. Ahora que me tocó a mí, no he pagado un peso, me ha salido todo gratis. Vivo a 10 minutos del hospital, me vengo 10 minutos antes que parta la quimioterapia. Agradezco además al equipo de Oncología, que es lo mejor que tiene el Hospital Coyhaique”, señaló Juana emocionada.