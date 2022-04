La actividad fue posible gracias al trabajo público-privado que desarrolla el Programa Estratégico de Turismo, Naturaleza y Aventura de Corfo.

Aysén.- Entre el 25 de marzo y el 03 de abril, en Puerto Aysén, se realizó el primero de tres cursos avanzados de kayak de mar, denominado AOG, por sus siglas en inglés, “Assistant Overnight Guide” de la Alianza Canadiense de Guías de Mar, “Sea Kayak Guides Alliance of British Columbia (SKGABC).

A través de este curso intensivo, se han capacitado y certificado un total de 30 guías regionales, 10 en la primera etapa y 20 en la segunda, de las localidades de La Junta, Puyuhuapi, Puerto Aysén, Coyhaique, Puerto Río Tranquilo y Cochrane.

El curso tuvo una duración de 10 días, de los cuales cinco fueron de aprendizaje teórico, para posteriormente culminar en una expedición mar adentro, a través del Río Aysén, hacia el fiordo. Durante este proceso de aprendizaje teórico, la malla curricular contempló una sección de legislación marítima canadiense, módulo que fue complementado con legislación marítima chilena, por parte de la unidad a cargo de las actividades náuticas de la Capitanía de Puerto de Puerto Chacabuco. Su capitán, Teniente Primero, Carlos Gotuzzo, señaló que “estas instancias de capacitación son muy importantes para la región, ya que permiten que gente joven se capacite para asumir la responsabilidad de ser guías de kayak. Nosotros como autoridad marítima, vamos a apoyar esta iniciativa, en sus dos etapas, tanto en sala de clases, como durante la navegación por el Fiordo Aysén con nuestras unidades, para apoyarles y verificar que todo se realice de forma segura y sin ningún inconveniente”, manifestó.

El PER Turismo de Corfo, dentro de su hoja de ruta contempla “Potenciar el ecosistema de emprendimiento e innovación en turismo de naturaleza y aventura, por medio de la formación de capital humano”. Al respecto, Fernando Johnson Durán, director (S) de Corfo Aysén explicó que “gracias al trabajo conjunto entre Corfo, a través del PER Turismo, y el Gobierno Regional, ha sido posible financiar la realización de estos cursos, capacitaciones y certificaciones, de alto nivel y reconocimiento, que permiten poner en valor el trabajo que desarrollan los guías de la región en perfeccionarse permanentemente para brindar un servicio seguro y de calidad”.

Uno de los participantes, el guía Felipe Railén, de Puerto Río Tranquilo, mencionó que “estas instancias se agradecen mucho por parte de los guías de la región, ya que nos permiten capacitarnos y se nos abren las puertas, también, para poder seguir trabajando durante nuestra temporada baja, quizás en otros países, y al mismo tiempo para poder trabajar de una forma más segura acá en la región, sobre todo en las áreas más agrestes”.

Tanto en las actividades de inicio como en la entrega de diplomas, estuvieron presentes distintas autoridades, entre ellas, el Delegado Presidencial Provincial de Aysén, Jorge Salfate, quien se refirió a la actividad. “Es una muy buena iniciativa, que fomenta la productividad y el turismo de la región. Acá hay participantes de todo el territorio que valoran las condiciones únicas que tiene nuestra región y la idea es que esto se pueda seguir replicando, sobre todo para las generaciones más jóvenes”.

En el segundo proceso de capacitación y certificación, el que contempló las mismas condiciones y modalidades, participaron 20 guías de diferentes lugares de la región, quienes llegaron hasta la ciudad porteña, para iniciar su proceso de perfeccionamiento, adquiriendo nuevas capacidades. De esta forma, realizaron sus respectivos exámenes finales, optando a esta certificación internacional que les permitirá desempeñarse como guías en el extranjero, promoviendo así una doble estacionalidad, aprendiendo nuevas técnicas y culturas que los llevarán a nutrirse profesionalmente, aportando con un desarrollo sustentable, seguro y de calidad para el turismo de Aysén Patagonia.