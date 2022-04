Las Ministras de Defensa y del Deporte, junto al Delegado Presidencial Regional compartieron con la comunidad educativa del Jardín Infantil Flor de Patagonia para dar a conocer el Plan Chile Apoya, en específico la ampliación del Subsidio Protege, que se extiende a trabajadoras o cuidadores legales de niños/as de hasta 4 años y 364 días, entregando $200 mil pesos hasta por 3 meses.

Coyhaique.- Chile Apoya es un plan de Reactivación Inclusiva que busca colocar en el centro a los sectores económicos rezagados, siendo uno de ellos las mujeres, a quienes la pandemia afectó agudizando problemáticas como la participación laboral y las brechas de salario, a las que se sumaron la informalidad. Para difundir las 21 medidas contenidas en esta anuncio y conocer en terreno los problemas junto a la comunidad y autoridades regionales, se trasladaron a la Región de Aysén las Ministras de Defensa, Maya Fernández, y del Deporte, Alexandra Venado.

En el Jardín Flor de Patagonia de Coyhaique, las ministras junto al Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya, se reunieron con la comunidad educativa del establecimiento, representada por su directora Yohana Sánchez; la administradora del jardín, Macarena Núñez; el representante del Comité de Convivencia, Juan Pablo Donoso y la apoderada Carolina Ruíz; participando también la Seremi del Trabajo y Previsión Social(s) y Segegob, Tatiana Plá y el profesional de Sence, Marcelo Bórquez, para conversar sobre el Plan Chile Apoya, específicamente sobre la ampliación del Subsidio Protege, además de abordar otras temáticas ligadas a la primera infancia como el apego, la importancia de los proyectos educativos, la intersectorialidad, la actividad física y las elevadas cifras regionales de obesidad infantil, entre otros.

Con respecto al Subsidio Protege Apoya, la Ministra de Defensa, Maya Fernández afirmó, “Primero agradecer que nos abran las puertas del jardín, creo que es muy importante conocerlo desde aquí mismo, la experiencia del Subsidio Protege Apoya que además queremos ampliar, ya no sólo hasta los 2 años, sino que hasta los 4 años para niños y niñas es fundamental, no solo para las madres sino que, como decía un apoderado, un padre, es importante para la familia, para la estabilidad, estar todo el ciclo en el mismo jardín, donde están las confianzas. Nosotros que hemos sido mamás y papás sabemos que los niños en edad temprana siempre queremos que estén en el lugar más seguro, donde confiemos y en este sentido, creemos que es importantísima la experiencia y recoger que apoyan esta idea de ampliar en edad este subsidio, lo que yo creo que es vital, para que madres y padres estén tranquilos trabajando”, mencionó.

El Subsidio Protege Apoya es un Programa del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que ejecuta Sence, en cifras de esta entidad, al 28 de marzo 2022 ya han sido beneficiadas con este subsidio 382 trabajadoras en nuestra región, con un monto de inversión de $302 millones, esperando que aumenten considerablemente las beneficiarias con los nuevos anuncios realizados por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“Lo más importante es haber estado efectivamente con la comunidad educativa, donde se va a ampliar el beneficio y lo que hemos visto hoy día es un círculo virtuoso, una comunidad educativa donde los sostenedores, los apoderados, la directora, el proyecto educativo, las metodologías que ocupan y el mismo programa del Subsidio Protege ha ayudado a que las familias se sostengan en los jardines infantiles, que las familias pueda dejar a sus hijos en un espacio de absoluta confianza y aquí es cuando uno dice que se están haciendo buenas políticas públicas, que se está apoyando efectivamente a la ciudadanía, como nos han encomendado”, comentó la Ministra del Deporte, Alexandra Benado.

Con el Plan Chile Apoya, el Subsidio Protege amplió el beneficio a trabajadoras y cuidadores legales de niños/as, pasando de 2 años como era el antiguo Subsidio Protege a niños/as hasta cumplir los 4 años y 364 días, extendiendo el periodo de postulación hasta septiembre de este año.

Junto a este beneficio con foco en las mujeres, el Subsidio Protege Apoya tiene otro objetivo, que es también apoyar a los jardines infantiles, que es otro de los grupos fuertemente afectados durante la pandemia, quebrando y cerrando sus puertas gran parte de ellos.

El apoderado y representante del comité de convivencia del establecimiento, Juan Pablo Donoso, valoró este subsidio y el apoyo que ello significa para que los niños/as puedan asistir a jardines infantiles, donde se apoye de manera integral en su primera infancia.

“Súper importante este beneficio sobre todo en esta edad temprana de los niños y niñas, para poder seguir viviendo en armonía, en familia, con la tranquilidad que los niños puedan estar en sus jardines, poder ir a trabajar tranquilo y esta es una tremenda noticia. También quedamos nosotros con la responsabilidad como padres, de bajar esta información a las distintas familias, para que estos beneficios efectivamente se concreten. Hay una intención y un aporte por parte del gobierno, pero para que esto también llegue nosotros nos involucramos y agradecemos la invitación, para que efectivamente sean los niños los que reciban este beneficio y aporte en los primeros años”, comentó.

“Este beneficio puede colaborar con las familias para amortiguar un poquito la mensualidad del jardín infantil y esperamos también que sea invertido en los establecimientos educacionales”, mencionó la educadora Yohana Sánchez, directora del Jardín Flor de Patagonia, establecimiento que es integrante de la Agrupación de Jardines Infantiles de Coyhaique.

Postulaciones y requisitos Subsidio Protege Apoya

El Subsidio Protege Apoya consiste en un aporte económico de $200.0000 depositado directamente al trabajador/a un mes después de ser otorgado el subsidio. Su objetivo es permitir a las madres trabajadoras retomar sus labores dejando a sus hijos/as menores de 5 años -hasta 4 años y 364 días- al cuidado de personas capacitadas para ello; por ejemplo, en las salas cunas, jardines infantiles o con una persona que se haga cargo del cuidado del niño/a.

Las postulaciones son en www.subsidioalempleo.cl. El periodo de postulación al beneficio son entre los días 1 al 20 de cada mes, hasta de septiembre de 2022, teniendo derecho a hasta 3 meses de subsidio.

¿Quiénes pueden postular?

-Mujeres trabajadoras y cuidadores (con tutoría legal y exclusiva) de niños/as menores de 2 años que no tengan garantizado el derecho a sala cuna por parte de su empleador (es decir, que trabajen en empresas con menos de 20 mujeres).

-Mujeres trabajadoras y cuidadores (con tutoría legal y exclusiva) de niños/as mayores de 2 años y menores de 5 años (4 años y 364 días).

¿Cuáles son los requisitos?

-Trabajadoras dependientes: tener cuatro cotizaciones (salud y AFP) pagadas en los últimos 12 meses previos a la postulación. Una de estas 4 cotizaciones debe ser del mes previo a la postulación. Ejemplo: Si usted postula en abril 2022, debe tener pagada la cotización de la remuneración de marzo 2022, y al menos otras 3 cotizaciones entre abril 2021 y febrero 2022.

-Trabajadoras independientes: haber cotizado como independiente en la última Operación Renta (2021) con aporte de cotizaciones total o parcial; o bien, cumplir con cuatro cotizaciones (salud y AFP) en los últimos 12 meses, con el último mes cotizado previo a la postulación.

-Que la madre trabajadora, dependiente o independiente esté trabajando de forma presencial o en modalidad teletrabajo, a distancia o mixto.