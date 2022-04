La presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Aysén, María Inés Oyarzún, dio cuenta de su preocupación por los problemas de comunicación que tendría la empresa Edelaysén con medios locales y la comunidad, en los momentos que se producen cortes de energía.

Puerto Aysén.- “Uno puede entender cuando los cortes se producen porque alguien chocó un poste de luz y el poste se fue abajo, pero en este último apagón que afectó a todo Puerto Aysén yo sigo insistiendo, en buena onda les digo Edelaysén, las comunicaciones de ustedes son malísimas para la comunidad de Aysén. No hay ninguna comunicación con los medios de de la comuna, la empresa debe tener de aliado a los medios de comunicación, a las radios y a los canales de televisión y a toda la gente que trabaja en prensa, porque es lo que la gente espera”.

Oyarzún, le recordó a la empresa que en Aysén no toda la gente tiene Twitter, red social utilizada permanentemente por la empresa y lamentó el “centralismo” en el que ha caído Edelaysén.

“Si esperamos los Twitter de la empresa, que no todos tenemos Twitter y los podemos seguir, lamentablemente quedamos desconectados totalmente, sin información y no hallamos donde preguntar. Yo les sigo insistiendo, ustedes como empresa deben tener un buen trato y contrato con los medios de comunicación de la comuna de Aysén, lamentablemente no lo tienen y el centralismo nuevamente nos vuelve a ganar, porque ustedes tienen si en Coyhaique una muy buena información radial, publica para todos, pero para la comuna de Aysén no”.

La presidenta del gremio del comercio aysenino, señaló que existe una representante de Edelaysén en Puerto Aysén, pero que ella, tampoco tendría un buen contacto o un contacto directo con los medios locales.

“Igual nos dijeron que habían contratado a una persona que iba a estar a cargo acá, tal vez la tienen, pero si la información no llega y no tienen el contacto con los medios de comunicación, es como si no lo tuvieran. Yo creo que no han entendido el mensaje que nosotros le hemos dado muchas veces, ustedes tienen que comunicarse con la comunidad, porque la comunidad comienza a especular muchas cosas y la verdad puede que los cortes se hayan producido por terceras personas y no como la gente puede pensar que la empresa lo corto y comienzan las especulaciones”.

En tanto, Nataly Velásquez, encargada Eldeaysén en Puerto Aysén, explicaba que, “a las 12:46 horas de este miércoles, registramos un corte de suministro eléctrico en Puerto Aysén, Puerto Chacabuco y alrededores, que afectó alrededor de 9 mil clientes. Tan pronto tomamos conocimiento de esta situación, nuestras brigadas se desplazaron a terreno y gracias su rápida acción, normalizamos el servicio en Puerto Aysén y Puerto Chacabuco a las 13 horas con 13 minutos, el reestablecimiento total del servicio se produjo a las 14 horas con un 1 minuto”.

Velásquez, agregó que, de esta situación se informó a las autoridades correspondientes como a dirigentes sociales y agrupaciones de la zona, como la Cámara de Comercio de Puerto Aysén, a través de una de sus integrantes y en contacto con 3 de los 7 medios de la porteña ciudad, añadiendo también que, “cabe destacar que constantemente tenemos reuniones y contactos con nuestras diversas organizaciones locales, con el objetivo de dar a conocer aspectos relevantes de nuestra gestión, informar contingencias, contar sobre nuestros programas sociales, manteniendo una relación directa, que nos ha permitido fortalecer los vínculos con la zona”.

Finalmente, Nataly Velásquez, invitó a la comunidad a contactarse con la empresa Edelaysén ante cualquier duda en sus plataformas virtuales o en sus oficinas de Puerto Aysén, ubicadas en calle Serrano Montaner 538.