Para este martes 26 de abril, la Fundación “vidas con propósitos” de Puerto Aysén, ha programado un operativo dental en Islas Huichas, orientado principalmente a eliminar las listas de espera, de pacientes que llevar mucho tiempo esperando una atención de especialidad como esta.

Aysen.- Hansy Chávez, presidenta de la Fundación se refirió a esta actividad y destacó el trabajo colaborativo con el Hospital de Puerto Aysén.

“Esto nace a través de un trabajo colaborativo con el hospital de Aysén, llevamos especialidades para ayudar a reducir listas de espera en el sector. Eso bajo el marco de acercar la salud a la población, esto sería el día martes 26 de abril, en una jornada completa de trabajo, son especialidades médicas que llevaríamos a la isla, reduciendo listas de espera. Es un operativo odontológico, obviamente acusando a la necesidad imperante que hay en el tema dental y los especialistas con toda la disposición y el cariño se desplazarán a la isla”.

Hansy Chávez, agradeció también a las empresas y entidades que hacen posible en esta oportunidad llegar hasta Islas Huichas con este operativo.

“No recibimos aportes estatales, eso es súper importante dejarlo claro, muchos pensarán que como es una fundación contamos con recursos y no es así. O sea, se postula a proyectos, se financian programas específicos y en esta oportunidad no fue diferente, tengo que reconocer que la empresa Aqua Chile, como siempre ha tenido la disposición de querer apoyarnos. Aquí también los mismos profesionales que se cuadraron con la fundación y dijeron nosotros queremos sumarnos y por supuesto, nunca queda atrás, don Alejandro Bahamonde, que siempre ha estado con nosotros, por supuesto que esta vez no se iba a desmarcar y se cuadró una vez más. Entonces, yo creo que estas cosas son súper importantes darlas a conocer, que, si hay privados que les interesa aportar y apoyar esta causa”.

Lo que se llevará a cabo este martes 26 de abril en Islas Huichas, coordinado por la Fundación “vidas con propósitos” de Puerto Aysén, está orientado a disminuir las listas de espera en el área dental, por ello, se ha trabajado mancomunadamente con el hospital porteño.