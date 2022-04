A siete meses de conformada la primera orquesta pre escolar de la región, cuyo hito corresponde a la escuela Aysén, a través de la Unidad de Orquestas Escolares de la Dirección de Educación Municipal aysenina, recientemente una treintena de niñas y niños integrantes de este cuerpo musical, recibieron sus instrumentos, de los cuales podrán disponer libremente, no sólo en el contexto de la escuela.

Puerto Aysén.- De esta manera, con la presencia de padres, apoderados y comunidad educativa toda de este recinto educacional, se dio paso a esta importante ceremonia, que da cuenta de la aceptación que ha tenido la iniciativa cultural entre grandes y pequeños, y del éxito de la misma.

“Estamos muy orgullosos de poder hacer entrega de estos instrumentos musicales porque significa que ha ido creciendo nuestra orquesta. Tenemos más demanda que oferta, eso significa que hay apoderados que lamentablemente no alcanzaron a tener cupo en nuestra orquesta pre infantil durante este año. Eso nos apena, por supuesto, pero nos demuestra que esto sí es necesario, y se traduce en un aliciente más en nuestro rol de formadores”, indicó el director de la escuela Aysén, Luis Seguel.

Es así que violas, violonchelos y violines fueron entregados a los alumnos y alumnas que componen esta Orquesta, a cargo de la directora musical, Patricia Araya, a través de talleres encabezados por monitores en cada uno de los instrumentos, de cara al aprendizaje acorde a los niños de primer ciclo de enseñanza básica.

“A mí me gusta el violín porque tiene bonitas notas, se pueden crear distintas canciones y tocar en distintos lugares. Desde siempre me ha encantado y hoy estoy feliz de ser parte de la orquesta en mi escuela”, manifestó feliz, Antonella Caroca, integrante de la orquesta desde sus inicios y que hoy cursa cuarto año básico. Quien fue acompañada por su abuelita, Rosa Olivares, que sólo tuvo palabras de agradecimiento respecto a la importancia de la música en la ida de la pequeña. “Para mí es un orgullo que mi nieta esté participando de esto tan bonito, tan especial. Porque a ella desde muy pequeña le gustó este instrumento entonces, cuando fue invitada, en todo momento quiso estar y yo como abuelita la estoy apoyando en esto que le encanta, como es la música, el arte. Estoy contenta por cada uno de los logros que ha tenido. Agradecer a las tías, que son parte importante en la enseñanza de estos instrumentos”.

Presente en la iniciativa, estuvo también la recientemente nombrada parte del directorio de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, FOJI, Magdalena Rosas; quien felicitó esta iniciativa en que niños y niñas ayseninas son protagonistas. “Valorar y reconocer a todos y cada uno de quienes forman parte de esta entrega, porque esto es un esfuerzo conjunto, y cuando hay voluntad se ve. Y cuando hay apoyo de los apoderados, de los monitores se ve. Hay un sueño que se hace realidad, y eso es importante que la comunidad lo conozca, lo valore y se sienta orgullosa de tener esta joya en la comuna. Porque no es solo en Puerto Aysén, sino en toda la comuna y los felicito y desde ya, como siempre, todo mi apoyo a esta iniciativa”.

Así se dio forma a este anhelo en una de las escuelas más antiguas de la región, que en sus más de 90 años de trayectoria ha buscado permanentemente la mejora continua y crear estrategias innovadoras para que sus estudiantes reciban una formación integral. Al respecto, el edil de la comuna de Aysén, Julio Uribe, relevó esta instancia cultural y cuyo sello, apunta a ser uno de los más importantes para la presente administración. “Ya estamos acostumbrados a estas bonitas noticias. Es segunda vez que le entregamos instrumentos a estos niños y estamos muy contentos porque cuando le entregamos un instrumento musical le estamos entregando una herramienta para la vida para salir adelante. Por lo tanto, el llamado es a los papás a que motiven a sus niños a que practiquen, a que cuiden sus instrumentos y así vamos a tener mejores personas en el futuro”. Agregó que “vamos a seguir trabajando en esta senda para seguir potenciando nuestras orquestas y seguir distribuyéndolas por nuestro territorio, y para eso es un trabajo que tenemos que hacer como municipio y como dirección de educación”, finalizó Uribe Alvarado.