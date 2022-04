En horas de la mañana de este jueves, quedó al descubierto un hecho que se encuentra en proceso de investigación y que afectó a la tienda Viento Sur, ubicada en la esquina de las calles Sargento Aldea y Bernardo O´higgins de Puerto Aysén.

Puerto Aysen.- Se trató de la destrucción de la puerta metálica, protección para acceder al recinto, ya que detrás de este elemento existe una puerta de madera con vidrio, la que los antisociales no lograr dañar, impidiendo su ingreso al recinto comercial.

“A través de una llamada de la fiscal de turno acudimos al lugar que estaba resguardado por Carabineros, según las primeras diligencias que hemos realizado, se trataría solamente de daños, porque no hay especies sustraídas desde el interior del local comercial viento sur. Estamos en el proceso de recopilación de antecedentes, viendo las cámaras de seguridad, tanto del local como de las cercanías, se empadronaron algunos testigos del hecho y continuaremos las diligencias de investigación, para determinar los autores de este hecho”, informó el Comisario de la PDI, Rachid Venegas Cea.

El oficial de la Policía de Investigaciones, agregó que, “en la cortina de acceso, que es metálica, se utilizaron elementos cortantes para tratar de hacer un forado, para intentar ingresar al local comercial, lo cual, por el ruido, alguien tuvo que haberse dado cuenta y no lograron concretar su objetivo. Ahora, estamos verificando si existen otros elementos de interés criminalistico que podamos levantar como son huellas, cámaras de seguridad”.

Este hecho ocurrió a menos de una cuadra donde se ubica la Segunda Comisaria de Carabineros de Puerto Aysén.