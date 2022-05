“Volvamos a la Calle” fue el lema de este año de la Central Unitaria de Trabajadores, en el marco del tradicional acto que conmemora el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras y que en Coyhaique se realizó en el gimnasio del Liceo Ricardo Navarrete Barría, ex República Argentina.

Coyhaique.- “Nadie puede negar que vivimos tiempos amargos y que estamos saliendo de aquello. Estamos desintoxicando las confianzas con las nuevas autoridades, pero compañeros, esto no es fácil, toda vez, que muchas autoridades, o la propia instalación, ha sido débil, de poco ñeque, seremis suben, seremis bajan, pero lo preocupante, lo indignante, es la poca certeza política, que está ocurriendo en trabajo”, dijo Mauricio Muñoz Gatica, presidente de la CUT en su alocución, a propósito de la no designación de un nuevo Seremi del Trabajo, tras la dimisión de Humberto Marín, por incumplir los requisitos para el cargo, como también la ausencia de la Seremi de Gobierno, Tatiana Plá.

“Creemos justo mencionar, que es de honor, que las autoridades y altos cargos del gobierno anterior, que aún se encuentran sonambulando dejen sus cargos, es de honor, José Antonio Kast perdió”, apuntó a las autoridades del Gobierno de Sebastián Piñera que impiden la instalación de la nueva administración y que se aferran a sus cargos.

Salario, jornada laboral, canasta protegida y Nueva Constitución

Respecto a las demandas laborales, Muñoz Gatica advirtió que “exigimos al Gobierno un salario mínimo superior a la línea de la pobreza y bajo este mismo criterio, de buscar la igualdad, es que pedimos, se legisle el sueldo máximo. No es posible, que mientras, miles de trabajadoras imploran por que el Gobierno llegue a tiempo, en programas laborales particularmente hoy en la ruralidad de nuestra región, con un empleo de sueldo mínimo, otros muchos personeros de gobierno, se estén enriqueciendo, toda vez que el salario significa, en ellos 30 inclusive 40 veces, un sueldo mínimo”, espetó.

El dirigente sindical en su discurso también subrayó que “los trabajadores de Chile y por efecto de la carestía, de las subidas y colusiones de precios, por el acaparamiento de algunos inconscientes industriales que tal vez, al igual que ayer, quieren provocar un quiebre, en el campo popular de la clase trabajadora, buscando desestabilizar, es que estamos convencidos, que hay que avanzar, en una canasta básica de alimentos protegida”.

Por otra parte, hizo un llamado a aprobar la Nueva Constitución. “La mañana del 4 de septiembre, es posible que el pueblo trabajador, sin temor, tengamos un nuevo Chile, la CUT llama a hombres y mujeres, y a toda la estructura sindical, a desplegarse por toda la región y el país, contando, explicando que el apruebo es el camino de trasformación”.

En estos momentos la convención aprobó que los sindicatos participen en las decisiones de las empresas, que trabajadores públicos tengan un verdadero derecho a huelga, la recuperación de la Negociación Colectiva por rama de la producción y además se avanza hacia la titularidad sindical. “Compañeros y Compañeras, tenemos que defender la constituyente- defender el apruebo- trabajar por nuestros sueños”, enfatizó Muñoz.

ANEF: 40 horas y erradicar el acoso

Mientras Yéssica Almonacid, presidente de ANEF Aysén y coordinadora de la mesa del sector público añadió que “estamos muy esperanzados por lo que se viene en la nueva constitución política, que el énfasis de este 1 de mayo. Nosotros como trabajadores queremos que se apruebe el 4 de septiembre esta Constitución que nos da derechos que no habíamos tenido antes, como el derecho a negociar colectivamente, el derecho a huelga en el sector público. Estamos muy contentos con la ratificación del convenio 190 para erradicar todo tipo de violencia en el trabajo y en esta región ha existido acoso laboral, sexual en distintos servicios”.

A juicio de Almonacid, los tribunales están acogiendo estas denuncias, “por eso hay que hacer una política de prevención y el Presidente Boric estuvo en la CUT ratificando este tratado de la OIT y eso es muy esperanzador”.

Reconoció que el costo de la vida se disparó en los últimos meses, “esperamos que quienes paguen el costo de esta crisis económica y recesión sean los que tienen más, con una reforma tributaria que incluya el impuesto a los súper ricos”, precisó.

Cabe señalar que el gobierno se comprometió en su programa a avanzar hacia las 40 horas de jornada laboral, “pero como dirigentes sindicales debemos estar vigilantes, para que se cumpla el programa y además que no se vulneren los derechos de los trabajadores y trabajadoras”.

Entretanto, Aron Martínez, dirigente del sindicato de artesanos de Coyhaique, hizo un llamado a la unidad de los trabajadores de la región. “A salir a defender el plebiscito de salida del 4 de septiembre de este año, ya que nos permitirá rebajar a 40 horas laborales a la semana, un derecho que se merece el pueblo y sus trabajadores fortalecer los sindicatos y las negociaciones colectivas, ya que son derechos que la gente se ha ganado con sudor, sangré y lágrimas. Para lograr las transformaciones que Chile necesita en el ámbito de educación, vivienda, salud y agua no podemos dejar pasar esta valiosa oportunidad de ser parte de esta nueva constitución que Chile se merece”, indicó el también dirigente deportivo y de comités de vivienda.

Además hicieron uso de la palabra la Agrupación de Ciegos, Cooperativa de Unidad Social, disidencias y sindicato gastronómico, entre otros.

El acto contó con la participación de la rapera mapuche Catezi, el dúo Trapananda y los cuequeros Ignacia Briones Aburto y Sebastián Valdevenito Varela, terceros campeones en juvenil Nogal de Oro.