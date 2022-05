Con refuerzos de funcionarios del Ministerio de Salud en los complejos fronterizos, están operando los pasos Huemules y Jeinimeni en la Región de Aysén, en el marco del Plan de Normalización orientado a que el tránsito en la frontera se realice sin contratiempos.

Coyhaique.- Para verificar en terreno el correcto funcionamiento, el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya Morales, inspeccionó este lunes el Paso Huemules, acompañado por la seremi de Salud Aysén, Carmen Gloria Monsalve, el director regional de Aduanas, Víctor Valenzuela Millán, y el Jefe de la Región Policial de Aysén de la Policía de Investigaciones, Delfín Olguín Donoso.

“La idea es, justamente, posibilitar el ingreso de chilenos y extranjeros a nuestro territorio, con todas las recomendaciones y con todas las reglas, donde hemos visto con la seremi de Salud cómo está funcionando el sistema de la aduana sanitaria y el testeo aleatorio obligatorio de todos los pasajeros que ingresan, salvo los que vienen desde la comuna de Chile Chico. Por lo tanto, vemos que todo está funcionando muy bien y todas las condiciones están óptimas para la entrada y salida de personas por nuestros pasos fronterizos”, indicó el Delegado Rodrigo Araya.

La seremi Carmen Monsalve detalló que para los extranjeros que ingresen al país se solicitará el pasaporte c19 (https://c19.cl/) más exámenes de diagnóstico aleatorios a los viajeros. Además, la homologación de vacunas será voluntaria, pero necesaria para acceder al pase de movilidad.

“Solamente se exige para este movimiento en Alerta Nivel 1 la Declaración Jurada del Formulario C-19 y el testeo aleatorio que realiza acá personal sanitario dependiente de la seremi de Salud. Los residentes de Chile Chico que transitan por estos pasos fronterizos, van a ser excluidos del testeo aleatorio, entendiendo que este paso cumple un rol fundamental en la conectividad de quienes viven en Chile Chico y en el resto del territorio regional”, precisó.

Asimismo, a personas extranjeras no residentes se les exigirá el cumplimiento de todos los requisitos migratorios informados en www.serviciomigraciones.cl, tales como autorizaciones consulares y de extranjería que deben ser solicitadas en el país de origen.

El Prefecto Delfín Olguín precisó que la labor de la PDI se relaciona con el control de personas nacionales o extranjeras que deseen salir o ingresar al país, para lo cual deben contar con su cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. Para quienes viajen con niños, niñas y adolescentes, el llamado es a hacerlo además con el certificado de nacimiento o libreta de familia y autorización de viaje apostillada, en caso de que uno de los padres no viaje.

“Como Policía de Investigaciones con sus servicios especializados de Migraciones y Policía Internacional, hemos estado de manera ininterrumpida en la frontera a lo largo de todo el país, y trabajando con quienes han entrado y salido del territorio. Tenemos nuestro personal dispuesto para todo lo que es ingreso y salida del país”.

El director regional de Aduanas, Víctor Valenzuela Millán, destacó la capacidad de atención y respuesta de todo el personal presente en fronteras.

“Nuestra gente está permanentemente acá todo el año, no hubo pandemia acá en este paso. Tenemos turnos de ocho días, así es que están habilitados en todo, ellos permanecen aquí, por lo que cualquier emergencia puede ser solucionada por el jefe de turno”, concluyó.

Cabe señalar que el Paso Huemules atiende de 08:00 a 20:00 horas para transporte de carga y de 08:00 a 18:30 horas para autos y buses; en tanto el Paso Jeinimeni atiende de 08:00 a 19:00 horas para transporte de carga, autos y buses.

En todos los casos se elaboró un plan de contingencia Covid-19 que consistió en aumentar y reforzar la señalética común de prevención y autocuidado, la implementación de nuevos aforos y mejoramiento de la habitabilidad de los funcionarios que laboran en frontera.