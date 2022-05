En un trabajo coordinado entre la Fiscalía Local de Coyhaique y la Policía de Investigaciones de Chile, detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Coyhaique detuvieron a dos imputados por el delito de robo en lugar habitado, hecho ocurrido el domingo en un domicilio particular del sector El Claro en la comuna de Coyhaique. Ambos detenidos son mayores de edad y uno de los imputados mantiene dos condenas por el delito de receptación. Las diligencias del caso fueron solicitadas por el fiscal de turno, Luis Contreras, y en las audiencias compareció el fiscal Patricio Jory.

Coyhaique.- Al respecto, el jefe de la BIRO Coyhaique, subprefecto Víctor Toledo, señaló que “detectives de la Brigada Investigadora de Robos Coyhaique el pasado día domingo tomaron conocimiento de un robo en lugar habitado que afectó a un inmueble ubicado en el sector rural de El Claro, lugar donde se tomó conocimiento que dos sujetos desconocidos en horas de la mañana habían sustraído diversas especies desde el interior del inmueble, fracturando parte de los accesos principales”.

“En base a un trabajo investigativo y de análisis criminal, apoyado por el Laboratorio de Criminalística Regional, durante la tarde de ese día domingo se detuvo a uno de los autores, recuperando parte de las especies sustraídas y continuando con el proceso investigativo se logró la detención del segundo implicado en este delito, antecedentes que fueron puestos a disposición del Ministerio Público”.

Las especies sustraídas, algunas joyas, una cocinilla y aparatos tecnológicos, fueron avaluadas en $2.900.000 por el denunciante, mientras que el avalúo de las especies recuperadas asciende a $1.800.000.

PRISIÓN PREVENTIVA

Ambos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Coyhaique para su control de detención y formalización por parte de la Fiscalía Local de Coyhaique.

Sobre este caso, el fiscal Patricio Jory, explicó que “la Fiscalía despachó una orden de investigar verbal a la PDI. Se analizaron principalmente las imágenes que entregó la víctima y también un local comercial cercano a la casa particular que fue afectada, como así también imágenes e informaciones que circulaban en redes sociales”.

El persecutor penal agregó que “se detuvo al primero de los dos involucrados y se le formalizó cargos el lunes, quedando en prisión preventiva y con un plazo de investigación de 90 días. Esa persona tenía otras condenas por delitos de robos, de manera que el Tribunal tuvo en especial consideración esa circunstancia, y también el hecho que la pena asignada para el delito de robo en lugar habitado partiera en cinco años y un día”.

Respecto de la segunda persona involucrada, y considerando que estaba siendo buscada por la PDI en base a diversos antecedentes que lo involucraban en el delito, esta se presentó voluntariamente e hizo entrega de una tablet que había sido sustraída desde la casa, la cual fue reconocida por la víctima. Este sujeto fue formalizado este martes por robo en lugar habitado. “Se pidió su prisión preventiva, sin embargo, el Tribunal no accedió debido a que el imputado no tenía antecedentes penales, se había entregado y confesado el delito”. En relación a este imputado, la Fiscalía apeló verbalmente en la audiencia y este miércoles, tras un alegato donde participó la Unidad de Asesoría Jurídica del Ministerio Público, la Ilustrísima Corte de Apelaciones ordenó su prisión preventiva.